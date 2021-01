PSG : 940 000 euros mensuels pour Pochettino, c'est pas la crise

Dans : PSG.

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain au début de cette nouvelle année 2021, Mauricio Pochettino va toucher le pactole sur le banc de touche du club de la capitale.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'aventure de Mauricio Pochettino au PSG ne pouvait pas mieux commencer. Car après un nul à l’ASSE (1-1) et une victoire contre Brest (3-0) en Ligue 1, l’entraîneur argentin a triomphé lors du Trophée des Champions (2-1), mercredi face à l’OM. Ce premier titre de l’année pour le Paris est d’ailleurs le premier de Pochettino en tant qu’entraîneur, vu qu’il n’avait rien gagné à Tottenham (2014-2019). Lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, avec une année en option quasi-automatique, le successeur de Thomas Tuchel est devenu le coach le mieux payé de l’histoire du PSG, devant l’Allemand (7,5 ME brut par saison), Emery (5 ME) ou Blanc (4,8 ME).

Selon L’Equipe, Pochettino va effectivement toucher un salaire brut de 940 000 euros par mois, en dehors des primes collectives et personnelles. Ce qui signifie donc qu’il fait maintenant partie des plus gros salaires de Paris, derrière Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria et Navas. À noter que le revenu de Pochettino va augmenter au fil des saisons, puisqu’il touchera par exemple 14,5 ME brut en 2021-2022. Un bail supérieur à celui qu’il avait chez les Spurs, où il émargeait à 10 ME par saison. Malgré la crise et les pertes liées au Covid-19, le PSG n’a donc pas lésiné sur les moyens pour attirer son nouvel entraîneur, même si les émoluments de Pochettino sont dans la norme des plus grands coachs européens.