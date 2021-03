PSG : Nasser Al-Khelaïfi doit couvrir Navas d'or

Dans : PSG.

En multipliant les exploits, Keylor Navas a grandement contribué à la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone.

Gardien du temple parisien, Keylor Navas a livré une prestation incroyable face à Lionel Messi, Ousmane Dembélé et consorts mercredi soir. Avec neufs arrêts, le Costaricien a tout simplement écœuré les attaquants du FC Barcelone. Une prestation qui a ravi les supporters du PSG et qui a épaté les spécialistes du poste, comme c’est par exemple le cas de Jérôme Alonzo. Dans les colonnes du Parisien, le consultant a tiré son chapeau à Keylor Navas.

« Navas a sauvé beaucoup plus qu’un match. Mercredi, il a peut-être sauvé un bout du projet à lui tout seul. Parce que s’ils sont éliminés, il n’y a plus de prolongation de Mbappé. Même pour Neymar, c’est peut-être chaud… Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, là, tu n’es plus étiqueté loser. Moi, je lui mets 10/10. D’abord pour ses interventions qui sont parfaites, et très difficiles pour trois d’entre elles. Mais aussi pour la dimension symbolique, parce qu’il sauve le club d’un bordel… » a livré Jérôme Alonzo, qui milite pour une prolongation et une augmentation de salaire pour Keylor Navas au vu de son niveau stratosphérique depuis sa signature au PSG.

Navas mérite bien une augmentation de salaire

« Les gens ne s’imaginent même pas ! Ce mec-là augmentez-le ! Quand je vois combien on paie certains joueurs moyens… Mais enlevez des sous à tout le monde et donnez-les-lui. Navas a tout, il irradie, il rend les mecs heureux. Ça se sent que c’est un bon mec. Quand il repousse le pénalty, il pense à sa doublure tout de suite. Quel privilège de pouvoir bosser avec un seigneur pareil » s’est enflammé Jérôme Alonzo, raide dingue de Keylor Navas, lequel fait plus que jamais l’unanimité au Paris Saint-Germain. De toute évidence, le Costaricien a envoyé un message fort contre Barcelone et s’impose plus que jamais comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Si ce n’est le meilleur sur la forme du moment…