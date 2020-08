PSG : 8 ME par an, Cavani fonce à Lisbonne !

Dans : PSG.

Sans club depuis le 30 juin, et l’échéance de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est plus proche que jamais du Benfica Lisbonne.

Annoncé en Amérique du Sud, chez certains cadors de la Premier League ou encore à l’Atlético de Madrid depuis des semaines, Edinson Cavani a trouvé son futur club. Et comme pressenti depuis quelques jours, il s’agira bien, sauf improbable rebondissement, du Benfica Lisbonne. Selon les informations venues d'Uruguay comme du Portugal, un accord a été trouvé entre le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le club résident à l’Estadio de la Luz. La durée du contrat de l’Uruguayen n’est pas encore connue, mais il s’agira d’un bail de deux ou de trois ans, précise de son côté Le Parisien.

Par ailleurs, Edinson Cavani a accepté une nette baisse de salaire afin de s’engager en faveur de Benfica puisque le média, qui rappelle que le Matador touchait 15 ME par saison au PSG, informe que l’Uruguayen devrait toucher aux alentours de 8 ME par an au Portugal. « Au PSG, le buteur a été informé au printemps de la décision de Leonardo, directeur sportif, de ne pas lui proposer de prolongation. En retour de ce verdict, considéré comme injuste, Cavani a refusé d'accepter la prolongation de deux mois proposée, afin de conclure la saison en cours » précise par ailleurs le quotidien. Ironie du sort, Edinson Cavani va s’engager à Lisbonne l’année où le Paris Saint-Germain pourrait soulever la plus prestigieuse des compétitions européennes dans la capitale portugaise. Reste maintenant à voir si Cavani va bien se poser ce lundi à Lisbonne, où il est annoncé depuis plusieurs semaines.