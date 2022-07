PSG : 70 millions pour Lewandowski, Paris peut humilier le Barça

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone veut recruter Robert Lewandowski lors de ce mercato, mais le Barça est coincé par l'appétit financier du Bayern Munich. Le PSG est à l'affût.

L’attaquant polonais du Bayern Munich ne l’a pas masqué, même s’il a encore un an de contrat avec les champions d’Allemagne, il souhaite un transfert durant ce mercato. Et s’il a mis le FC Barcelone tout en haut de sa liste, Robert Lewandowski est bien conscient que Joan Laporta n’a plus vraiment des moyens colossaux à mettre sur un joueur et que le club bavarois ne fera aucun cadeau. Les dirigeants munichois ont d’abord fait savoir qu’il refusait de vendre leur meilleur buteur, lequel reste sur une saison à 50 buts, avant de tout de même reconnaître que pour venir chercher Robert Lewandowski, il fallait une offre impossible à refuser. Et selon la chaîne sportive espagnole Gol, pour se mettre à la table d’Oliver Kahn, le club intéressé devra mettre un chèque de 70 millions d’euros, tout cela cash et sans aucune facilité de paiement. Sans cette condition, inutile de venir à Munich.

Robert Lewandowski, c'est cher, très cher même

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

Mettre 70 millions d’euros sur un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat incite forcément à la réflexion, et cela même pour un joueur aussi talentueux que Robert Lewandowski. Pour le FC Barcelone, l’affaire est donc loin d’être faite, tandis que ces derniers jours L’Equipe a confirmé que le Paris Saint-Germain était prêt à recruter l’international polonais pour venir épauler Kylian Mbappé. Et plus le prix de Lewandowski grimpe, plus Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont en position de force dans ce dossier, ce qui n'est pas sans inquiéter les dirigeants barcelonais pour qui la signature du buteur polonais du Bayern Munich au PSG serait un vrai cauchemar. En attendant, le joueur et son épouse sont actuellement en Italie, plus précisément à Syracuse, où Robert Lewandowski participe à un défilé de mode pour une célèbre marque Dolce & Gabbana. Et il est ensuite attendu à Munich afin de partir avec ses coéquipiers pour une tournée aux Etats-Unis.