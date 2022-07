PSG : Lewandowski-Mbappé, le Qatar fait peur à l'Europe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain ne se soucis pas des critiques venues d'Espagne concernant sa puissance financière, et le club français veut toujours faire signer Robert Lewandowksi pour l'associer à Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain entame relativement doucement son mercato, la venue de Luis Campos ayant incité les dirigeants du club de la capitale à ne pas céder aux impulsions connues les saisons précédentes. Les recrutements opportunistes, c’est fini, les champions de France ne feront venir que des joueurs ciblés par le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi. Sur le plan offensif, un des joueurs que le PSG vise est connu, il s’agit de Gianluca Scamacca. Cependant, malgré sa puissance financière, le club de Ligue 1 refuse de payer les 50 millions d’euros réclamés par Sassuolo, et si les négociations continuent, les dirigeants italiens ont compris que Paris ne mettra pas plus de 35 millions dans l’affaire. Cependant, selon L’Equipe, l’avant-centre italien n’est pas le choix numéro 1 des Luis Campos, le Paris Saint-Germain ayant toujours en tête de liste Robert Lewandowski. Toujours au Bayern Munich, l’attaquant international polonais négocie depuis des semaines avec le FC Barcelone, mais l’opération semble à l’arrêt et Nasser Al-Khelaifi l’a bien compris.

Le quotidien sportif confirme que dans l’esprit des dirigeants parisiens, l’idée est toujours d’associer Kylian Mbappé et Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque. Un duo qui serait forcément totalement ahurissant, les deux joueurs ayant empilé les buts depuis plusieurs saisons, à l’image des 50 réalisations signées Lewandowski toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Mbappé ayant lui trouvé le chemin des filets à 39 occasions en 2021-2022. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain n’a cependant pas toutes les cartes en main. D’abord parce que l’attaquant polonais a encore un an de contrat avec le club allemand, et du côté du Munich on a déjà fait savoir qu’aucun ticket de sortie n’était automatiquement donné, surtout à bas prix. « Répondre à d'éventuelles offres pour Robert Lewandowski, c'est une chose à laquelle nous ne pensons absolument pas pour le moment. Il est de notre responsabilité que ce club ait le plus de succès possible. Robert Lewandowski a montré par le passé qu'il pouvait y contribuer et il continuera à le faire », a clairement fait savoir Oliver Kahn, désormais président du Bayern Munich. Et cela n’est pas tout.

Le Bayern Munich ne fera aucune fleur pour Lewandowski

Car du côté du FC Barcelone, on a aussi l’intention de s’offrir Robert Lewandowski. Cependant, Joan Laporta sait que le champion d’Allemagne ne lui fera aucun cadeau, la presse d’outre-Rhin ayant même laissé entendre que Munich refusait un paiement en plusieurs fois du Barça, craignant que le club catalan soit incapable d’honorer ses engagements à l’avenir. Ces messages ont bien été entendus du côté du PSG et c’est pour cela que Luis Campos reste à l’affût. Même si Lewy veut rejoindre Barcelone, du côté du Paris Saint-Germain, on a parfaitement compris qu’il y avait un souci entre le Bayern et le Barça, et qu’il y aura une place à prendre si l’affaire échoue. Tout est donc prêt dans le camp parisien pour recruter la machine à buts de Munich si la possibilité se présente. De quoi probablement rendre totalement fou Javier Tebas et les dirigeants du Barça, mais cela n'est pas du genre à inquiéter l'Emir du Qatar.