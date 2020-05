PSG : 70 ME pour Camavinga, le Qatar doit vite payer !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG cible de nombreux joueurs. Parmi eux figure bien évidemment Eduardo Camavinga.

Auteur d’une saison pleine au Stade Rennais, l’international espoir français fait partie des jeunes joueurs qui affolent l’Europe. Car outre le PSG, le Real Madrid ou encore le Borussia Dortmund ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Eduardo Camavinga. Assurément, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne doivent pas laisser passer cette opportunité en or sur le marché des transferts. C’est tout du moins l’avis très tranché exprimé par Lionel Charbonnier sur l’antenne de RMC. Pour le champion du monde 1998, le Paris SG doit impérativement boucler la venue du Breton, même si un chèque de 60 ou 70 ME est nécessaire pour faire plier le Stade Rennais.

« Wilfred Ndidi (Leicester, également pisté par le Paris SG au mercato) pour le PSG, je ne suis pas trop fan de l’idée. Moi je suis bloqué sur un joueur : Eduardo Camavinga. Il n’a pas exactement le même profil mais ça me ferait trop chier s’il partait à l’étranger ! Pour le PSG, c’est Camavinga qu’il faut même s’il va être à 60-70M€. Il a un Ndidi dans chaque jambe. C’est nettement au-dessus. Et pour Camavinga, s’il devait absolument partir dans un grand club, ce serait plus facile de s’adapter en France qu’en Espagne (il est ciblé par le Real Madrid, ndlr) où la culture est différente. Il pourrait se perdre plus vite que s’il allait au PSG » a indiqué Lionel Charbonnier, lequel risque tout de même de s’attirer les foudres des suiveurs de la Premier League au vu de la saison absolument folle réalisée par Wilfried Ndidi à Leicester. Reste maintenant à voir quel joueur aura la préférence de Leonardo, qui pourrait avoir logiquement quelques réticences à mettre autant d’argent sur la table pour Camavinga, lequel n’a qu’une saison de Ligue 1 dans les jambes du haut de ses 17 ans…