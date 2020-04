Mercato : Camavinga au Real pour 50 ME, c’est bouillant

Dans : Rennes.

Auteur d’une saison éblouissante du côté de Rennes à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga est une très sérieuse piste du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato.

Il y a une dizaine de jours, le spécialiste du football espagnol pour RMC Fred Hermel confirmait l’intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain de Rennes. Dans le même temps, le journaliste affirmait que la crise sanitaire rendait le club merengue encore plus puissant sur le marché des transferts, les finances du Real Madrid étant toujours dans le vert en dépit des graves conséquences économiques dues à l’arrêt des compétitions. Ce jeudi, la presse espagnole révèle que le dossier Camavinga au Real Madrid a bien avancé puisque le jeune Rennais fait la Une non pas d’un mais de deux médias, à savoir Marca et AS.

Dans le dossier Eduardo Camavinga, le Real Madrid aurait tout simplement la voie libre puisque Barcelone et le Borussia Dortmund, qui s’intéressaient également à la pépite du Stade Rennais, se seraient récemment retirés, justement en raison de la crise sanitaire. Pour le champion d’Espagne en titre et pour le BVB, il n’est plus envisageable de poser 50 ME sur un jeune espoir de 17 ans, aussi prometteur soit-il. Ce qui fait bien évidemment les affaires du Real Madrid. Cela ne veut pas dire pour autant que Florentino Pérez dépensera sans compter. Tandis que le prix de 60 ME est encore évoqué dans certains médias, le Real Madrid tient à faire baisser ce transfert sous la barre symbolique des 50 ME. Des négociations sont ainsi menées avec le Stade Rennais, mais avanceraient dans le bon sens. D’autant que pour les médias espagnols qui abusent un peu de ce prétexte, le club breton est sévèrement touché par la crise au point qu’il ne retiendra pas Camavinga cet été, contrairement à ce qui était annoncé par Olivier Létang avant son départ de Rennes au début de l’année 2020.