PSG : 7 départs au mercato, les noms dévoilés !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain a ajouté sept noms à la liste des joueurs transférables lors du prochain mercato hivernal. Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes en font notamment partie.

Leonardo va avoir une flopée de dossiers à gérer dans les prochaines semaines. Déjà, la pression s’intensifie autour du cas Mauricio Pochettino. Le PSG continue de décevoir dans le jeu, encore face à Lens samedi soir (1-1). L’entraîneur argentin est évidemment pointé du doigt. Au niveau de l’effectif, le directeur sportif du PSG a également du boulot, qui va surtout consister en du dégraissage. Après un mercato estival flamboyant avec les arrivées ronflantes de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos, le PSG doit faire le ménage dans son équipe. Selon les informations du Daily Express, une liste de sept indésirables a été dressée. Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kherer, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Rafinha et même Leandro Paredes y figurent. L’Europe se prépare à piocher dans le club de la capitale.

Paredes, seule surprise de la liste ?

Que Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kherer, Layvin Kurzawa et Rafinha soient considérés comme potentiellement transférables n’est pas une surprise. L’attaquant argentin, plombé en partie par ses problèmes extra-sportifs, vit un début de saison compliqué. Les autres cités ont très peu de temps de jeu. Leurs départs enlèveraient quand même quelques cartouches à Mauricio Pochettino, notamment en championnat ou en coupe de France. Les jeunes auraient alors plus leurs chances. En ce qui concerne Georginio Wijnaldum, les informations sur un potentiel départ, quelques mois seulement après son arrivée, s’accumulent. Malgré son but contre Lens samedi soir, le milieu néerlandais a toujours du mal à s’imposer et faire l’unanimité. Il pourrait s’envoler notamment à Milan pour retrouver une place de titulaire. La grosse surprise de cette liste est la présence de Leandro Paredes. Le joueur a selon Fabrizio Romano démenti les rumeurs d’un départ en hiver. D'après TyC Sports, l’Argentin négocie même avec le PSG pour une prolongation. Il est actuellement lié à Paris jusqu’en juin 2023. Quoi qu'il en soit, il faut encore s'attendre à du mouvement à Paris début 2022.