PSG : 52 ME pour Koulibaly, Paris passe aux choses sérieuses

Dans : PSG.

Passer de 100 ME à 52 ME, c’est l’exploit que tente de réaliser Leonardo pour amener un défenseur de grand calibre au PSG.

Toujours aussi fasciné par les joueurs qui évoluent en Italie, le directeur sportif parisien n’a pas abandonné la piste menant à Kalidou Koulibaly. Le président de Naples a fait savoir que son défenseur central n’allait pas rester bien longtemps sur le marché, et que si son départ n’était pas officialisé dans les prochains jours, alors il faudrait l’oublier définitivement et compter sur lui cette saison au Napoli. Selon Tuttosport, le Brésilien a pris le dirigeant napolitain au mot et est passé à l’action en proposant 52 ME pour récupérer l’international sénégalais. Un montant déjà copieux pour un défenseur central de 29 ans, surtout que ce dernier était évalué à 100 ME par son club il y a un an de cela.

Depuis, le truculent président De Laurentiis est redescendu de son nuage, et a fait savoir que Koulibaly pourrait partir en cas d’offre entre 70 et 80 ME. Le PSG en est encore loin, mais alors qu’aucun des candidats annoncés à sa venue n’a bougé le petit doigt, le club de la capitale français se dit que l’opportunité est intéressante. Surtout que le Sénégalais est très tenté à l’idée de signer à Paris, où il a récemment acheté un appartement proche de la Tour Eiffel. Le coup est en tout cas tenté par Leonardo, qui a bien compris que Thomas Tuchel trouvait son effectif très juste à l’heure actuelle.