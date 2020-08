PSG : Koulibaly vendu 80 ME, Paris hors-jeu !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG ne devrait pas mettre la main sur Kalidou Koulibaly cet été.

Initialement, Leonardo comptait sur le prometteur Tanguy Kouassi afin de compenser numériquement le départ de Thiago Silva, en fin de contrat. Mais le défenseur central français s’est engagé, contre toute attente, en faveur du Bayern Munich. Dorénavant, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont dans l’obligation de recruter un défenseur central afin de concurrencer Abdou Diallo, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le nom de Kalidou Koulibaly est revenu avec insistance durant plusieurs semaines. Mais selon les informations obtenues par Foot Mercato, c’est plus que jamais vers Manchester City que semble se diriger le roc sénégalais de Naples.

Un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre Kalidou Koulibaly et la formation de Pep Guardiola, qui s’apprête à perdre Eric Garcia et qui pousse le vieillissant Nicolas Otamendi vers la sortie. Il est désormais question de trouver un accord avec Naples, et Manchester City n’est plus très loin d’atteindre son objectif. En effet, le média rapporte que le vice-champion d’Angleterre a proposé 63 ME + 10 ME de bonus. Une offre juteuse pour Aurelio De Laurentiis… mais refusée par le patron de Naples. Ce dernier, qui a dépensé près de 80 ME pour recruter Victor Osimhen, attend 70 ME + 10 ME de bonus variables afin de vendre le natif des Vosges. C’est donc un dernier effort qui est exigé de la part de Naples afin de boucler ce deal d’envergure avec Manchester City. Sauf improbable retournement de situation, c’est donc Outre-Manche que Kalidou Koulibaly va évoluer la saison prochaine. Une belle piste définitivement à oublier pour Leonardo, qui n’avait de toute façon aucunement l’intention de dépenser une telle somme pour recruter un défenseur central au PSG cet été…