PSG : 5 révélations sur le transfert de Mbappé

Chose impensable il y a quelques jours seulement, le Paris Saint-Germain a ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé dans les prochains jours s’il recevait une offre à son goût.

Cela veut dire 200 à 220 millions d’euros pour laisser partir sa pépite, même à un an de la fin de son contrat. Rien n’indique que le Real Madrid ira aussi haut, et le club espagnol peut très bien laisser la situation s’enliser pour rafler la mise à un prix plus proche de sa première offre, à savoir 160 ME. Mais comment tout ce beau monde en est arrivé-là, et comment les dirigeants du Paris SG vont gérer les prochains jours. Réponses.

Deux offres sur mesure pour Mbappé

Cela fait plus d’un an que le PSG se penche sur la question de la prolongation de Kylian Mbappé. L’Equipe révèle ainsi que la première offre date d’il y a plusieurs mois, avec un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2026 et un salaire de 25 ME net. L’ancien monégasque a fait savoir que la durée du contrat était trop longue pour lui, et a ensuite reçu en réponse une offre pour deux ans de plus, ce qu’il n’a pas accepté non plus. Dès lors, deuxième révélation, Leonardo s’est vu confier, non pas par le joueur lui-même mais par ses proches, qu’il ne prolongerait pas peu importe les offres. Le PSG est au courant de cela depuis le mois de mai 2021 !

Haaland en pole pour le remplacer

En cas de départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi estimerait qu’il n’est pas forcément nécessaire de recruter un nouvel avant-centre. Au club, la perspective de faire venir Harry Kane ou Robert Lewandowski a été étudiée, mais les dossiers seront difficiles à ficeler en quelques jours. En revanche, le coup Erling Haaland est jouable, Dortmund pouvant s’incliner si le PSG faisait un énorme forcing avec 100 ME de transfert et un Mino Raiola qui négocierait un contrat en or pour le cyborg norvégien.

Manchester City est dans le coup !

Il n’y a pas que le Real Madrid qui a envie de tenter sa chance sur Mbappé, c’est aussi le cas de Manchester City, révèle Le Parisien. Même si un accord entre les clubs détenus par deux pays ennemis semble impossible, les Citizens ont un pouvoir financier incroyable, et sont des prétendants sérieux à la Ligue des Champions, en plus d’évoluer dans le championnat le plus prestigieux d’Europe. La présence de Manchester City dans les débats pourrait aussi avoir le don de mettre la pression sur le Real Madrid dans les négociations, et expliquer à Florentino Pérez qu’il n’est pas seul sur le coup.

La trêve internationale au buzzer

A la fin du mois d’août, le championnat de France sera mis sur pause pour laisser place aux matchs internationaux. En 2017, Kylian Mbappé avait signé au PSG alors qu’il était avec les Bleus. Le rassemblement des champions du monde n’empêche donc en rien son transfert éventuel, et nul doute que cela pourrait mettre le feu aux retrouvailles des tricolores.

Rendez-vous ce jeudi

Enfin, un incroyable rendez-vous entre les dirigeants du PSG, du Real Madrid et de Manchester City est prévu ce jeudi. Ce sera en effet le tirage au sort de la Ligue des Champions, et Florentino Pérez comme Nasser Al-Khelaïfi sont attendus. Impossible de ne pas se croiser entre deux clubs qui se retrouvent souvent lors de ces rendez-vous. Ce sont plus que des banalités mondaines qui seront certainement échangés ce jeudi à Istanbul, où l’avenir de Kylian Mbappé sera inévitablement discuté et commenté.