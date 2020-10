PSG : 46 ME pour Skriniar, Paris en a encore dans les poches

Dans : PSG.

Très actif dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG n’a toutefois pas réussi à enrôler un défenseur central…

En conférence de presse, Thomas Tuchel avait pourtant été très clair sur sa volonté de compter un défenseur central de plus au sein de son effectif, afin de compenser les départs de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. L’entraîneur allemand n’a pas été entendu puisque Leonardo lui a apporté Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Moise Kean et Rafinha, mais aucun défenseur central cet été. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. On le sait, Antonio Rudiger a fait l’objet d’intenses négociations entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Mais ce n’est pas le seul défenseur à avoir figuré dans le viseur du directeur sportif brésilien début septembre.

A en croire les informations obtenues par FC Inter News, le Paris SG a fait son maximum dans le but d’attirer Milan Skriniar dans les ultimes heures du mercato estival. Comme dans le dossier Antonio Rudiger, Leonardo était en concurrence avec Tottenham pour s’octroyer les services du taulier de l’Inter Milan. A en croire le média transalpin, le Paris Saint-Germain a proposé un prêt payant de 2 ME avec une option d’achat non-automatique de 40 ME plus 4 ME de bonus facilement accessibles. Sur le papier, l’offre était plutôt attractive et démontre que le PSG avait des liquidités en cas de gros coup de cœur. Néanmoins, l’Inter Milan a privilégié l’aspect sportif en refusant cette proposition et en conservant dans son effectif celui qui est considéré à Milan comme le meilleur défenseur de l’équipe. Reste maintenant à voir si le PSG retentera sa chance lors du prochain mercato pour Milan Skriniar, dont le profil semblait faire l’unanimité au Camp des Loges…