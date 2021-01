PSG : 300 matchs, Marquinhos retient un rendez-vous incroyable

Dans : PSG.

Le patron défensif du PSG a encore des frissons en évoquant la présence de son club en finale de la Ligue des Champions l'été dernier.

En dépit des 30 ME dépensés pour le faire venir de l’AS Roma en 2013, Marquinhos était arrivé plutôt discrètement au PSG à l’époque, Thiago Silva et David Luiz régnant alors dans le secteur de la défense centrale. Les choses ont beaucoup changé depuis, et le Brésilien est devenu un véritable patron, régulier et très attaché au club, impeccable dans le comportement comme dans son niveau de performance. De quoi lui permettre de franchir le cap des 300 matchs sous le maillot parisien. Un évènement sur lequel Marquinhos est revenu sur PSG TV, avec un aveu empli de fierté au sujet du Final 8 de l’été dernier.

« C'est une fierté, et un honneur. Je pense que pour un joueur, c'est un grand plaisir de pouvoir atteindre ce genre de cap, c'est symbolique de toute l'ambition qu'on peut avoir quand on rejoint un club. C'est aussi une preuve d'une certaine régularité, qu'on grandit en tant qu'homme et athlète. 300 matches, c'est difficile à atteindre, et j'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai beaucoup de très beaux souvenirs, que ce soit en Ligue 1, ou lors de finales. Disputer une finale de Champions League avec le Paris Saint-Germain, même si nous avons perdu, ça reste quelque chose d'incroyable. Il y a eu d'autres matches, où j'ai aussi été meilleur, mais c'était une sensation extraordinaire de pouvoir amener Paris en finale de la Champions League », a livré le défenseur central du PSG, tellement conquis par cette présence en finale qu’il a bien évidemment envie d’y revenir très rapidement. Avec cette fois-ci la déception en moins au bout.