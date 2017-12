PSG : 170ME ou pas, Paris dit adieu à cet énorme dossier du mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Accusé de ne pas respecter le fair-play financier, le Paris Saint-Germain se retrouve dans le viseur de l’UEFA qui surveillera attentivement ses prochaines dépenses.

Cela n’a pourtant pas empêché la presse italienne de relayer une possible offre parisienne à 170 millions d’euros ! En effet, le club de la capitale serait prêt à miser ce montant sur Sergej Milinkovic-Savic (22 ans), le milieu de la Lazio Rome que les cadors européens s’arrachent. Bien sûr, la rumeur ressemble à une manœuvre pour faire augmenter le prix du Serbe, dont l’agent Mateja Kezman, l’ancien attaquant parisien, a déjà démenti l’existence d’une offre du PSG.

Et de toute façon, la Lazio n’a pas l’intention de libérer son joueur cet hiver. « Sergej est bien ici et pour le moment il n’y a aucune intention de se séparer de lui, a certifié le manager général Angelo Peruzzi à Rai Sport. Ce mercato ne le concerne pas. » A priori, Paris ne devrait pas s’attaquer à ce dossier compliqué. Ou du moins pas lors du mercato hivernal où les prix peuvent décoller encore plus rapidement.