PSG : 170 ME et un bonus, le juste prix de Mbappé ?

Déterminé à l’idée de recruter Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le Real Madrid devra toutefois combler les exigences du PSG pour atteindre son objectif.

Dans un contexte financier très particulier, le champion d’Espagne en titre sera dans l’obligation de frapper fort afin de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher le champion du monde 2018. Et pour cause, la priorité du Qatar reste de prolonger Kylian Mbappé. Mais si l’ancien Monégasque venait à refuser les avances du club francilien, alors un transfert à l’horizon 2021 pourrait être envisageable. A condition bien sûr de vendre le buteur de 21 ans au prix fort. Et selon les informations obtenues par Qué Deportes, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont d’ores et déjà transmis leurs exigences à Florentino Pérez dans l’optique du prochain mercato.

Le média espagnol rapporte que le Paris Saint-Germain réclame 170 ME plus le transfert d’Eden Hazard ou de Vinicius Junior afin de lâcher Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Un prix à la baisse qui prend en compte la crise financière, et qui pourrait être revu à la hausse selon l’évolution de la pandémie et le retour (ou non) des spectateurs dans les stades d’ici la fin de la saison. En attendant, ce prix semble tout de même atteignable pour le Real Madrid, dans la mesure où le club merengue n’a pas dépensé un centime sur le marché des transferts cet été. Mieux, la formation de Zinedine Zidane a récupéré près de 100 ME grâce aux départs de Gareth Bale, James Rodriguez, Achraf Hakimi ou encore Sergio Reguillon. De quoi s’autoriser une folie qui répondrait au nom de Kylian Mbappé ?