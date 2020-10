PSG : Le prix de Mbappé baisse, Madrid alerte Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Toujours aussi bon avec le Paris Saint-Germain ou l’équipe de France, Kylian Mbappé reste bien entendu dans le viseur des plus grands clubs européens.

La semaine dernière, le champion du monde a sorti deux performances masterclass. D’abord avec les Bleus, à qui il a offert la victoire en Croatie sur un but en fin de match (2-1). Puis avec le PSG deux jours plus tard à Nîmes (4-0), où il a marqué un doublé plein de sang froid. Auteur de quatre buts et de quatre passes décisives en quatre matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, l'international français est donc prêt pour le grand retour de la Ligue des Champions, mardi contre Manchester United au Parc des Princes. Une compétition qu’il espère remporter avec Paris, après avoir échoué en finale contre le Bayern en août dernier. Mais s’il n’arrive pas à ses fins en 2021, l’attaquant de 21 ans pourrait bien faire ses valises.

En direction du Real Madrid ? C’est en tout cas LE rêve des Merengue. Et celui-ci pourrait devenir réalité, si jamais Mbappé venait à ne pas prolonger son contrat à Paris, qui court actuellement jusqu’en 2022. Car à un an de la fin de son bail, Mbappé coûtera forcément moins cher que les 180 millions d’euros actuels. En effet, selon AS, un chèque compris entre 130 et 150 ME pourrait suffire l’été prochain pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Tout simplement parce que le PSG ne pourra pas prendre le risque de perdre sa superstar de manière gratuite en 2022. Et sachant que Mbappé ambitionne toujours de jouer au Real, qui plus est sous les ordres de Zinedine Zidane, ce nouveau défi madrilène pourrait faire mouche dans quelques mois… à un prix qui n'est pas certain de plaire au PSG.