PSG : 120 ME pour Mbappé, le Real s’y voit déjà

Assez calme cette année, le mercato sera bien plus agité en 2021 pour les dirigeants du PSG, qui devront gérer les dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, les deux stars du Paris Saint-Germain n’ont pas encore prolongé leur contrat. En ce qui concerne le Brésilien, un accord pourrait rapidement être trouvé, d’autant plus que son principal courtisan, à savoir le FC Barcelone, ne semble pas en mesure de payer les 150 à 200 ME réclamés par Paris. En revanche, la situation de Kylian Mbappé semble bien plus floue. Et pour cause, le Français est beaucoup plus jeune (21 ans) et son image n’a pas été écornée, au contraire de celle de Neymar. Les grosses cylindrées européennes pourraient donc être enclines à signer un énorme chèque pour le recruter.

Et selon les informations obtenues par le journal AS, qui place Kylian Mbappé en Une ce mardi, il est clair que l’avant-centre du Paris SG est la priorité absolue du Real Madrid. Le champion d’Espagne « a l’avantage » sur toutes les autres formations intéressées selon le média, qui avance plusieurs raisons d’y croire pour les Socios du Real Madrid : l’adoration du joueur pour Zinedine Zidane, le vestiaire très français du club merengue (Benzema, Varane, Mendy), la capacité du Real Madrid à gagner la Ligue des Champions ou encore ses chances accrues de remporter le Ballon d’Or en signant dans un tel club. De belles raisons d’y croire pour le Real Madrid, qui estime qu’un transfert de Kylian Mbappé est possible pour une somme comprise entre 120 et 150 ME l’été prochain, à condition bien sûr que le natif de Paris n’ait pas prolongé son contrat avec le champion de France d’ici là. Reste maintenant à voir comment vont évoluer les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé dans les semaines à venir…