Pochettino n'a plus qu'à signer ses adieux au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Présent ce jeudi matin au Camp des Loges pour visiter les installations du Paris SG, Christophe Galtier voit enfin la place se libérer.

En effet, selon RMC, L’Equipe et Le Parisien, qui ont visiblement eu la même info, l’accord total a enfin été trouvé pour libérer Mauricio Pochettino de sa dernière année de contrat au PSG.

L’entraineur argentin et l’ensemble de son staff vont donc pouvoir être officiellement démis de leurs fonctions dans les prochaines heures, afin de faire place à un Christophe Galtier qui sera de toute façon présent lundi prochain à la reprise de l’entrainement des joueurs du Paris SG. Maintenant que les avocats des deux camps ont fait leur travail, Pochettino va passer pour signer les accords permettant à l’ancien coach de Tottenham et ses adjoints de toucher une somme comprise entre 15 et 17 millions d’euros.