Oui mais non, le PSG humilie le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid rêve de Vitinha pour changer le visage de son milieu de terrain. Le PSG a confirmé le bon prix du Portugais, sans pour autant ouvrir la porte une seule seconde.

Ce n’est quasiment jamais arrivé dans l’histoire de la Ligue des Champions, mais le Real Madrid jalouse la place de finaliste du PSG. La formation espagnole n’a pas rempli ses objectifs et a été logiquement battue par Arsenal en quarts de finale. Cela a permis de mettre en valeur les nombreuses difficultés des Merengue, notamment au milieu de terrain où Toni Kroos n’a pas été remplacé, tandis que Luka Modric est parti après une dernière saison en demi-teinte. Cette fois-ci, avec un entraineur comme Xabi Alonso, le Real Madrid va recruter à ce niveau. La cible numéro 1 se trouve au PSG, et il s’agit de Vitinha. Le Portugais a effectué une première partie de saison époustouflante, même s’il a ensuite un peu plus pioché par manque de simplicité dans le jeu. Cela reste un maillon fort du jeu rapide et précis du PSG, dont Luis Enrique est friand.

Aucune offre acceptée pour Vitinha

Florentino Pérez est néanmoins bien décidé à tenter sa chance pour faire venir Vitinha cet été. Selon Ekrem Konur, la discussion a toutefois été courte, malgré un faux espoir pour les Espagnols. En effet, le Real Madrid s’est renseigné auprès du PSG, afin de savoir si 80 millions d’euros représentaient bien la valeur marchande de l’ancien joueur du FC Porto. C’est en effet le prix qui correspond au marché des transferts pour Vitinha et le PSG est bien d’accord avec cela. Mais toute offre, à ce tarif ou au-delà, sera de toute façon refusée par Paris, qui n’a aucune intention de vendre son milieu de terrain. Luis Campos a tôt fait de rappeler qu’en France, il n’y avait de pas de clause libératoire, et donc que même si le Real Madrid mettait les 80 millions d’euros du prix de Vitinha, la réponse serait non. Et ainsi de suite pour les offres supérieures. Voilà qui devrait éloigner la Casa Blanca et son président Florentino Pérez pour quelques temps.