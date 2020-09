OL : Lyon attendait une offre pour Aouar, la voilà

Dans : OL.

Annoncé un peu partout depuis son parcours exceptionnel en Ligue des Champions, Houssem Aouar est toujours lyonnais. Cela pourrait changer rapidement.

Après la défaite face à Montpellier ce mardi, Juninho avait tenu à mettre les choses au point. Pour ses stars offensives, l’OL n’avait reçu absolument aucune offre ferme, et les transferts de Memphis Depay ou Houssem Aouar étaient donc impossibles à imaginer prochainement. Les deux joueurs pourraient même bien rester une saison de plus dans le Rhône si cela continue ainsi. Mais le Mirror l’affirme, Arsenal va passer aux choses sérieuses. Le club londonien a déjà bien recruté, avec notamment Gabriel et Saliba en défense, et Willian devant, mais après une petite pause, Lyon va entendre parler d’Arsenal. En effet, les dirigeants des Gunners étaient concentrés ces derniers jours sur la finalisation de la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang, signée ce mardi et qui aura été la conclusion de très longues négociations.

Désormais soulagé de voir sa star gabonaise continuer sous son maillot, Arsenal va passer à l’attaque pour le récent demi-finaliste de la Ligue des Champions. En tout cas, les premières discussions ont permis de mettre les choses au clair, puisqu’Arsenal sait très bien que l’OL réclame au moins 45 ME pour laisser partir son numéro 8. Ce dernier est tenté par la Premier League, et le projet du club londonien, qui démarre sur de nouvelles bases avec Mikel Arteta le tente de plus en plus, alors que Manchester City ne bouge pour le moment pas le petit doigt pour le faire venir. La presse anglaise en est certaine, l’offre ne va plus tarder, mais reste à savoir si elle saura séduire les dirigeants lyonnais.