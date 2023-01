Neymar viré du PSG cet été, une légende lui trouve un club

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors l'été dernier par le PSG, Neymar avait répondu en prolongeant son contrat. En fin de saison, la situation pourrait être différente si une porte de sortie en or se proposait.

Très touché par l’échec du Brésil à la Coupe du monde, Neymar a coupé seulement quelques jours au pays avant de se remettre dans le bain avec le Paris SG. Le numéro 10 essaye probablement de se dire qu’une belle deuxième partie de saison et un succès en Ligue des Champions peuvent sauver sa saison. Son retour fut compliqué avec le carton rouge récolté contre Strasbourg mais l’envie de bien faire était là, et son sourire a convaincu les supporters parisiens que le « Ney » avait encore envie de réaliser de grandes choses. Mais peut-il encore y parvenir ? Ces dernières saisons, entre blessures et performances moins flamboyantes, l’ancien prodige de Santos n’a pas satisfait aux dirigeants du Paris SG. Avec en toile de fond un comportement qui ne passe plus et qui avait même provoqué sa mise sur le marché des transferts l’été dernier.

Des bruits venus encore du Brésil pour Neymar

Malgré des discussions avec plusieurs clubs européens, et notamment anglais, cela n’a pas abouti à un départ pour le joueur qui en a profité, comme son contrat le lui permettait, pour prolonger d’une saison au PSG. Désormais solidement ancré jusqu’en 2025, Neymar n’a jamais lâché d’indices sur un éventuel départ de la capitale française. Au contraire de son père qui aime bien relancer les rumeurs régulièrement, comme il l’a encore fait cette semaine en blaguant sur une arrivée à Flamengo. C’est encore une fois du Brésil que l’avenir du « Ney » est discuté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dans un entretien avec le site Betfair, la légende brésilienne Rivaldo a fait savoir qu’il serait temps, en fin de saison pour Neymar de quitter le PSG. L’ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du Milan AC estime qu’un séjour en Premier League du côté de Manchester City ferait le plus grand bien au numéro 10 parisien. « Un départ de Neymar ? Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l'investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League. Dans ce scénario, je pense que Manchester City serait le club parfait pour lui car cela lui donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive qui joue un excellent football sous la direction de son ancien manager Pep Guardiola », a livré Rivaldo, qui sait que le nom de Neymar a plutôt été associé à Chelsea ces derniers temps. Le club londonien recrute à tout-va pour essayer d’enrayer la crise sportive, et songeait déjà au Brésilien l’été dernier. Mais avec une possible absence en Ligue des Champions la saison prochaine, les Blues ne marquent clairement pas de points. Tout le contraire de Manchester City, qui semble chaque saison plus proche d’un titre en Ligue des Champions. Un trophée tant recherché chez les Citizens, ce qui ne changera pas Neymar du PSG.