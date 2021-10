Neymar va arnaquer le PSG jusqu’en 2025

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Jérôme Rothen est sorti de ses gonds dans un entretien au Parisien, dénonçant l’incroyable décision de prolonger Neymar jusqu’en 2025 alors que le Brésilien du PSG est sur la pente descendante.

Revenu de vacances très loin de sa meilleure forme, Neymar ne parvient plus à gommer ses excès en quelques semaines. Le numéro 10 du PSG est transparent lors de ses dernières sorties, en dehors des matchs encourageants disputés avec la sélection du Brésil. Mais c’est bien évidemment son rendement avec le Paris SG qui est pointé du doigt, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, mais ne porte plus la formation parisienne sur ses épaules désormais. Pourtant, il continue de bénéficier du soutien total de son entraineur, qui refuse de le mettre sur le banc de touche ou de le sortir du match, même quand ce serait largement justifié aux yeux de Jérôme Rothen.

Neymar titulaire, Rothen a déjà du mal

« Je parle déjà des débuts de matchs où, quand il est à ce niveau, tu peux te poser la question de pourquoi Pochettino s’entête à le mettre systématiquement titulaire ? Peut-être qu’un passage sur le banc et une entrée en cours de jeu pourrait le booster. Après, en cours de match, ce que je ne comprends pas c’est que Pochettino s’obstine à le laisser alors que, par moments, c’est criant qu’il est en dessous. Donc même quand il n’est pas bon pendant une heure, il a encore ses passe-droits », a pesté Jérôme Rothen, pour qui le PSG a fait une énorme erreur en prolongeant pour une durée aussi longue un joueur qui est sur la pente descendante. Et dont le comportement ne s’arrange pas et agace au plus haut point l’animateur de RMC.

Neymar prolongé, Leonardo n'a pas de quoi être fier

« Tu as le droit d’avoir une période de moins bien. Mais surtout ne montre pas à la terre entière, via les réseaux sociaux, tes soirées après des non-matchs ou ce que tu fais à des heures incroyables. C’est terrible pour l’image du club. Et surtout pour lui. Ça veut dire que la remise en question il a du mal à la faire. Si le PSG aurait du le prolonger ? Le débat est forcément sur la table. Je trouve que c’est une réelle connerie de l’avoir prolongé aussi longtemps. Cette prolongation de contrat était la plus facile à obtenir. J’espère que Leonardo ne la prend pas comme une réussite. Pour moi, c’est tout l’inverse », a lâché dans un entretien au Parisien l’ancienne patte gauche de l’équipe de France, persuadée que parvenir à prolonger sur la durée le contrat de Neymar est tout sauf une bonne affaire.