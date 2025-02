Neymar, un like pour lancer une dernière danse au PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais reparti de l'Arabie Saoudite pour jouer avec Santos, le clan Neymar a subitement renoué le fil avec le Paris Saint-Germain. De quoi susciter de folles rumeurs.

Entre le PSG et Neymar, l'histoire d'amour s'était mal terminée, puisque la star brésilienne avait été brutalement poussée dehors par Nasser Al-Khelaifi en 2023. Derrière cette décision du président qatari du Paris Saint-Germain, certains avaient vu l'ombre de Kylian Mbappé, lequel était clairement fâché avec l'attaquant de le Seleçao qu'il avait traité de « clochard ». Depuis, NAK et Mbappé sont en pleine guerre pour l'affaire des salaires impayés, et ce week-end, Neymar a renoué le fil avec le PSG. Alors que l'attaquant, qui vient de s'engager avec Santos, avait coupé les liens avec le club de Ligue 1, il vient de liker de nouveau le Paris Saint-Germain sur Instagram, et le père de Neymar, dont on connaît l'importance dans sa carrière, a relayé une image où l'on voit le joueur de 32 avec le maillot du PSG et celui de Santos. Cela interpelle pas mal de monde avec une idée totalement folle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Pai (@neymarpai_)

Pour de nombreux supporters parisiens, la carrière de Neymar au Paris Saint-Germain mérite une fin plus heureuse que celle vécue en 2023. Et cette relation renouée avec l'attaquant vedette du Brésil peut éventuellement laisser espérer à un retour de la star pour une ultime saison en Europe et sous le maillot du PSG. « Neymar qui refollow le PSG ensuite son père qui publie cette image… Décidément, la famille Neymar est en forme avec le PSG ? », fait remarquer Média Parisien, histoire de mettre un peu d'huile sur le feu au sein de ses 287.000 followers. Si certains sont persuadés que Luis Enrique pourrait accepter l'idée de voir revenir l'ancien joueur du FC Barcelone la saison prochaine pour une dernière danse, d'autres sont persuadés que cette liaison apaisée entre Neymar et Paris pourrait être liée au possible investissement envisagé par Qatar Sports Investments dans le club de Santos, et même le rachat du légendaire club brésilien où évolue désormais Neymar.

Neymar au PSG, difficile d'y croire

Mais depuis 2017, et le coup de tonnerre historique qu'avait été la signature de Neymar au PSG, plus personne ne peut jurer de rien. Si ce n'est que l'attaquant brésilien avait enflammé la Ligue 1 avant de finalement tomber dans les travers que l'on connaît et qui lui avaient valu les critiques de Kylian Mbappé. Un retour à Paris est évidemment hautement improbable, de là à dire que c'est impossible pour le joueur de 32 ans....