Neymar, ses ex viennent le sauver du PSG

Neymar poussé vers la sortie, le message est clair de la part de la direction du PSG, mais pour aller où ?

La donne est pourtant simple. Le Brésilien ne se voit pas partir du Paris SG, mais sent bien que la pression monte pour l’envoyer ailleurs et comprend qu’il est la tête brandie au bout d’une pique lors de cette révolution. Si la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de se défaire de son numéro 10 est réelle, il faut encore lui trouver un point de chute. La Premier League ne le tente clairement pas, son jeu intense ne le fait pas rêver, même s’il y a de nombreux clubs riches et ambitieux dans le Royaume, comme Newcastle, Chelsea et Manchester United. Ces clubs pourraient bien se bouger s’ils sentaient un signal positif du clan Neymar, mais ce n’est pour le moment pas le cas.

Xavi est chaud, le Barça beaucoup moins

Le souhait premier de Neymar est de retourner au Barça, où il a été le plus heureux en Europe avant de signer au PSG en 2017. Toutefois, les choses sont claires en Catalogne, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous pour une telle opération. Mais l’envie est réelle. La chaine catalane Esport3 annonce que Neymar ne s’imagine partir de Paris que pour revenir chez les Blaugrana. Xavi « ne cache pas son envie de l’avoir » pour profiter de sa soif de revanche pour redorer le blason barcelonais dans les années à venir. Sur le plan sportif et technique, l’entraineur du Barça est persuadé que Neymar peut encore être une très bonne recrue. Mais au niveau de la direction barcelonaise, le discours est bien différent. On estimerait que le Brésilien est un moins bon footballeur que lorsqu’il a été vendu au PSG, et qu’un effort serait dangereux pour les finances. Et pour le moment, cette signature a été écartée par Joan Laporta.

Santos se place aussi

Dès lors, les solutions restantes ne sont pas bien nombreuses, même si un club s’est proposé « d’aider » le PSG en récupérant Neymar. Il s’agit d’une autre de ses anciennes équipes : Santos. Le club historique de Pelé, qui a vu le « Ney » se révéler, avoue par le biais de son président qu’il a envie de tenter sa chance dans le dossier. « Ces derniers jours, j’ai reçu des centaines de messages à propos de Neymar. Nous travaillons en ce sens mais ce n’est pas devant la presse que je vais me confier sur ce dossier. Nous avons une idée, une stratégie, mais malheureusement pas beaucoup d’options », a expliqué Andres Rueda, en marge d’une réunion des dirigeants de Santos. Un message qui fait bien évidemment référence à la volonté du club de Rio de Janeiro de récupérer Neymar sous la forme d’un prêt, la seule solution possible pour le club brésilien.