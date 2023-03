Neymar quitte le PSG, le dossier est déjà bouclé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison 2022-2023 est cauchemardesque pour Neymar, lequel n'a pas brillé lors du Mondial avec le Brésil et s'est sérieusement blessé avec le PSG. Mais il n'empêche que le club de la capitale a décidé que la blague avait assez duré et qu'il était désormais temps de tourner la page Neymar.

Depuis lundi, et l’annonce par le Paris Saint-Germain que Neymar devait se faire opérer de la cheville et que sa saison était terminée, les supporters du numéro 10 du PSG et de l’équipe du Brésil sont effondrés. Car cette fois l’absence de Ney ne se compte pas en jour ou en semaine, mais en mois. Dans leur communiqué médical, les champions de France évoquent « 3 à 4 mois » avant un retour de l’attaquant à l’entraînement. Et d’ores et déjà certaines voix se font entendre pour affirmer que plus jamais on ne reverra Neymar sous le maillot du Paris SG. En dehors de Nasser Al-Khelaifi, personne ne connaît réellement la réponse, mais certains ont déjà entendu quelques rumeurs sur le possible choix des dirigeants parisiens.

Neymar c'est fini au PSG

Et c’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui depuis des mois tire à boulets rouges sur Neymar, le journaliste de RMC ayant même récemment affirmé que le forfait du joueur brésilien était vu comme une bonne nouvelle dans les couloirs du Parc des Princes. Mais concernant l’avenir de celui qui a tout de même marqué 13 buts cette saison en Ligue 1 avec le PSG, Riolo est convaincu qu’effectivement ce dernier en a fini de sa carrière avec Paris, même s’il a encore 4 ans de contrat. « Je pense qu’on ne reverra pas au PSG, parce que plus personne n’en veut au club en fait. Comment cela va se finir ? Neymar va prendre un chèque et ils vont trouver un accord avec un club où il ira et le PSG prendra en charge une grosse partie du salaire. Mais à Paris on n’en veut plus. Au PSG, il est désormais très isolé, il n’y a plus personne pour lui parler, et pas uniquement à cause du jeu », a lancé le journaliste dans l’After Foot. Des propos qui ont évidemment fait réagir.

Car même au sein des supporters du Paris Saint-Germain, le cas Neymar suscite un vrai débat, certains fans reprochant aux idolâtres du joueur brésilien d’être totalement à côté de la plaque, et de ne pas voir que ce dernier n’apporte plus vraiment grand-chose au club de la capitale en raison de ses trop nombreuses absences. Et c’est vrai que du côté de Neymar, il y a réellement des « phénomènes ». « J'adore le PSG mais je prie pour notre élimination par le Bayern pour le bien de Neymar », lance ainsi Rodrygo Jr, supporter parisien qui préfère voir son club être sorti de Ligue des champions en l'absence du joueur brésilien. De quoi lui valoir quelques réponses viriles, mais correctes. « Non vous n’hallucinez pas les amis. Et ça, c’est le genre d’idolâtrie que vous ne verrez que chez les gobeurs de Neymar. Terrifiant… », « Ce n’est pas possible d’être aussi c.. En plus quel est le rapport ? Perdre pour le bien de Neymar, ça ne veut rien dire… Hâte que ces gens se barrent du club… grosse fatigue », le cas Neymar divise et son possible départ l'été prochain risque de provoquer un vrai séisme à Paris.