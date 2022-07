Messi, Neymar, Mbappé, le PSG va frapper plus fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar en 2011, le club de la capitale empile les stars du football. Pourtant, le PSG connaît toujours le même problème, mais cette fois Luis Campos a une solution.

Pour parvenir à conquérir son Graal, à savoir la Ligue des champions, Qatar Sport Investments a longtemps pensé qu’il suffirait de dépenser des centaines de millions d’euros au mercato pour réunir une dream team et que forcément tout allait lui réussir. En 2020, cela a failli être le cas, puisque le PSG a été proche de décrocher la C1, le Bayern Munich mettant brutalement un terme au rêve parisien en finale. Mais depuis, les Champions de France ont de nouveau empilé les déconvenues, la dernière face au Real Madrid ayant été brutale. Plutôt que d’ajouter encore une fois un renfort prestigieux, du côté du nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaifi, on a tenté de trouver le point commun à toutes ces désillusions européennes. Et pour Luis Campos, la solution a visiblement sauté aux yeux, puisque ce dernier envisage de très rapidement faire venir un nouveau membre dans le staff de Christophe Galtier pour corriger ce problème récurrent.

Le PSG a un mental en carton, il faut régler cela

C’est une évidence, que ce soit lors de la remontada en 2017 face au FC Barcelone, contre Manchester United en 2019 ou cette année face à Karim Benzema et ses coéquipiers, le problème majeur n’a pas été la méforme de Neymar, de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé. Le gros bug du PSG est mental et cela se répète chaque année. Dès que cela coince un peu pour l’équipe parisienne, c’est l’explosion en plein vol. Le scénario de l’élimination à Madrid l’a démontré au plus haut point, lorsque Donnarumma a encaissé le but égalisateur, la formation de Mauricio Pochettino a totalement perdu les pédales, faisant preuve d’une fragilité incroyable. Et c’est pour cela que la décision a été prise en accord avec la direction du Paris Saint-Germain de recruter d’urgence un psychologue. Selon L’Equipe, un psy à temps plein devrait rapidement rejoindre le PSG, avec pour principale mission « travailler l’esprit d’équipe. »

Depuis des années, plusieurs clubs européens ont ainsi travaillé sur l’aspect mental de leur équipe, mais au Paris Saint-Germain cela n’avait jamais été une priorité. Avec la révolution annoncée en juin par Nasser Al-Khelaifi, on devait forcément s’attendre à ce genre d’annonce, car en 2022 ne pas travailler sur ce secteur est une aberration. En faisant signer un psychologue, dont le salaire sera moindre que celui des footballeurs parisiens, le PSG peut régler nombre de ses problèmes lors des matchs avec un énorme enjeu. Aux larmes de Neymar après la finale perdue contre le Bayern Munich, on pourrait enfin voir des sourires en Ligue des champions. Il faut désormais trouver le spécialiste à même de régler cela, nul doute que Luis Campos trouvera l'heureux l'élu, pourquoi pas dans un autre club.