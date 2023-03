Neymar l'inconnu du PSG, Giroud se fait plaisir

Dans : PSG.

Dans la famille Giroud, il y a évidemment Olivier, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Mais il y a aussi Romain, frère aîné de l'attaquant de l'AC Milan et qui a été proche lui aussi de devenir footballeur professionnel. Lui aussi est efficace notamment lorsqu'il s'agit de parler de Neymar.

Jusqu’au week-end dernier, pas grand monde ne connaissait Romain Giroud, le grand frère d’Olivier Giroud. Mais dans le cadre d’un portrait réalisé par Téléfoot sur le champion du monde 2018 de l’AC Milan, ce dernier a dit tout le bien qu’il pensait du joueur, retenu encore une fois en équipe de France par Didier Deschamps. Plus que les propos de Romain Giroud, c’est surtout l’incroyable ressemblance entre les deux frères qui a fait le buzz, l’aîné des frères Giroud ressemblant à une version « Jésus » d’Olivier Giroud. Ce que l’on sait moins c’est que lui aussi a des qualités de footballeur, mais sa carrière s’est stoppée après un an avec la réserve du Stade Rennais. Désormais diététicien nutritionniste, il a notamment œuvré pour l’AS Monaco, Romain Giroud, a évoqué son frère dans SoFoot et il a notamment fait une confidence stupéfiante et succulente.

Dans la famille Giroud, je demande le frère d'Olivier

Ancien défenseur central, le frère d’Olivier Giroud répète que ce dernier mérite le respect et peut regarder droit dans les yeux les meilleurs attaquants de la planète, même si certains n’ont pas été tendres avec le buteur de l’équipe de France, sa rivalité avec Karim Benzema étant exacerbée bien malgré lui. A l'heure d'évoquer tout ce qui se dit sur l'attaquant de l'AC Milan, Romain Giroud montre sa malice et sa capacité de tacler fort, quoi de plus normal pour un défenseur, même âgé de 45 ans.

« Oliv’, c’est un cas de sociologie à lui tout seul. Il est complètement atypique. Comme Papin le dit, des n°9 comme lui, on n’en fait plus. Ce qui est bien avec lui, c’est qu’on sent qu’il a bouclé la boucle avec cette Coupe du monde. Il est reconnu par ses pairs, que ce soit Mbappé, Papin ou Trezeguet. C’est quoi un champion ? C’est quoi un bon footballeur ? C’est Neymar qui va en boîte de nuit ? J’ai beaucoup de respect pour le joueur et je ne connais pas l’homme. Je ne l’ai jamais vu jouer, mais il paraît qu’il n’est pas mauvais. Je te jure, je n’ai jamais vu jouer ce PSG. Je suis un paysan fini », explique, dans le mensuel footballistique, Romain Giroud, qui prend le risque de se mettre à dos la veste communauté des supporters de Neymar et du Paris Saint-Germain. Pas de quoi l’affoler, puisqu’il avoue ne pas s’intéresser aux réseaux sociaux, ne pas avoir de télévision et ne pas lire les journaux. De quoi éviter les critiques.