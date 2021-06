EdF : Karting vs F1, Giroud donne sa version

Dans : Equipe de France.

A l’occasion de la conférence de presse de l’Equipe de France ce dimanche, Olivier Giroud a réagi au retour de Karim Benzema chez les Bleus.

Souvent opposés par le passé, les deux hommes se retrouvent pour la préparation de l’Euro avec l’Equipe de France, après cinq ans et demi d’absence pour Karim Benzema. En conférence de presse, Olivier Giroud a toutefois été très cash en faisant savoir qu’il n’y avait par la moindre tension entre lui et l’attaquant du Real Madrid. Au contraire, Olivier Giroud estime que son style de jeu peut être complémentaire à celui de Karim Benzema. C’est toutefois vers un trio offensif composé de Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann que l’on se dirige pour défendre les chances de la France à l’Euro. Les choix de Didier Deschamps contre la Bulgarie en match amical seront scrutés.

« C'est normal que les médias soient enthousiastes quant au retour de Benzema, qui est une arme supplémentaire. C'est le jeu. Mais les personnes qui me soutiennent savent que je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice, sans faire trop de bruit. Je fais ma part du travail, je suis à fond derrière l'équipe, je n'ai aucun état d'âme, aucune rancune, je suis en paix. Est-ce qu'on a discuté avec Benzema de l'affaire de la F1 ? On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, peut-être que ça arrivera, ça me fait sourire. Je n'ai aucune rancune par rapport à cela. Cela me ferait plaisir de profiter avec lui peut-être après l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de kart si on gagne l'Euro (sourire). Est-ce que Deschamps m'a prévenu de son retour ? Comme vous devez le savoir, il ne m'a pas prévenu du retour de Karim, j'estime qu'il est le seul décisionnaire. Il ne m'a pas demandé mon avis (sourire). Il n'y a aucun commentaire à ajouter. Mon rôle ? Essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, marquer et faire marquer » a commenté Olivier Giroud, sur qui il ne fallait donc pas compter pour alimenter quelconque polémique.