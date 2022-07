Neymar et Cristiano Ronaldo, le PSG tient ses promesses

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis la double signature de Neymar et Mbappé au PSG en 2017, on pensait avoir tout vu au mercato. Mais 2022 pourrait être totalement dingue puisque Chelsea est en mesure de frapper un double coup légendaire.

Et si Neymar et Cristiano Ronaldo portaient le même maillot la saison prochaine ? Cette question pouvait faire sourire il y a quelques jours encore, puisque la star brésilienne semblait indéboulonnable au Paris Saint-Germain, tandis que CR7 n’avait aucune raison de vouloir partir de Manchester United. Mais le football va vite et désormais il est envisageable de voir deux des plus grosses stars du foot mondial changer d’équipe durant l’été. On l’a appris la semaine passée, le PSG est lassé du comportement de Neymar, au point de clairement faire savoir que toutes les offres seront étudiées pour éventuellement céder l’ancien joueur du Barça.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Et depuis 48 heures, la presse anglaise confirme que Cristiano Ronaldo a demandé un bon de sortie aux dirigeants mancuniens, le joueur portugais voulant rejoindre dès maintenant un club qui joue la Ligue des champions et a des chances de la gagner. Les pièces du puzzle sont posées sur la table, il faut désormais les assembler. Ce lundi, alors que du côté d’Old Trafford on refuse pour l’instant de laisser partir Cristiano Ronaldo, qui a manqué la reprise de l'entraînement pour des motifs personnels, avec l'accord du club anglais, même si tout le monde sait qu’il sera impossible de le retenir de force, c’est vers Stamford Bridge que les regards se tournent. Car Chelsea cherche à se relancer après une saison compliquée, notamment parce que le club londonien a vu partir Roman Abramovitch, expulsé par l’Angleterre. Conscient que les fans des Blues avaient du mal à encaisser le départ du milliardaire russe, trop proche de Vladimir Poutine, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, pourrait signer sa prise de pouvoir en recrutant non pas une star, mais les deux stars que sont Neymar et Cristiano Ronaldo.

Neymar rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo

Le Brésilien l’avait d’ailleurs concédé dans une interview accordée en mai 2021 à GQ, il souhaite jouer avec CR7 avant la fin de sa carrière, et cela pourrait donc se faire du côté de la capitale anglaise. Selon Football London, du côté des dirigeants de Chelsea on travaille sur une telle opération qui serait évidemment gigantesque. « Les chances que Cristiano Ronaldo et Neymar se retrouvent à Old Trafford avant la fermeture de la fenêtre des transferts, le 1er septembre, sont minces mais pas impossibles », annonce le média spécialisé, qui précise que du côté du Paris Saint-Germain on ne souhaite plus empiler les stars et que Luis Campos ne travaille pas du tout sur la possibilité de recruter la star portugaise durant ce mercato. Si Cristiano Ronaldo et Neymar veulent jouer ensemble, ce sera donc à Chelsea ou nulle part ailleurs en Europe. En annonçant que les années bling-bling étaient terminés au PSG, Nasser Al-Khelaifi n'avait pas menti, et cela étonne tout le monde du foot.