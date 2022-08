Neymar en mode samba, le PSG écrase Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Parc des Princes

PSG-Montpellier 5-2

Buts : Sacko (39e csc), Neymar (43e sur penalty, 51e), Mbappé (69e), R.Sanches (87e) pour le PSG ; Khazri (58e), Tchato (90e+2) pour Montpellier

Porté par un grand Neymar, le PSG a écrasé Montpellier 5-2. Toutefois, Kylian Mbappé et la défense ont été moins à la fête ce soir.

Après sa démonstration à Clermont la semaine passée, le PSG était attendu avec crainte par Montpellier. On débouchait donc sur une attaque-défense en première période. Les Parisiens étaient dominateurs mais ils n'étaient pas encore assez précis pour faire la décision devant une équipe montpelliéraine acculée dans son camp. Toutefois, Ferri donnait un coup de pouce en faisant une main dans la surface. Mbappé se chargeait de la sentence mais il échouait devant Omlin (24e). Le Suisse était chaud, en témoigne son horizontale sur le coup-franc de Messi deux minutes plus tard. Malheureusement, la fin de première période était fatale pour Falaye Sacko et le MHSC. Le Malien marquait contre son camp sur un centre de Mbappé avant de faire main dans la surface. Neymar était plus précis que Mbappé pour doubler la mise.

Après le repos, Neymar continuait son festival avec une belle tête plongeante après une mauvaise relance de la défense héraultaise. Paris pouvait se relâcher et Khazri en profitait en crucifiant de près Donnarumma. Mbappé, assez fâché ce soir et pas dans un grand jour, réussissait une belle reprise sur corner pour enfoncer le MHSC. Enfin, Renato Sanches venait marquer sur son premier ballon. Dans une soirée quasi parfaite, le PSG finissait moins bien. Mbappé sortait fâché et Tchato offrait un second but au MHSC. Paris s'est baladé avec un second succès en Ligue 1 mais quelques questions se poseront après cette soirée.