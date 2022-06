Neymar a la rage, sa réponse au PSG est terrible

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi s'est pour la première fois attaqué directement à Neymar, laissant envisager un départ forcé cet été. Neymar n'a pas aimé, et pour la peine, il prolonge de deux ans au PSG !

Le calme plat n’existe pas au Paris Saint-Germain. Et sur aucun dossier. Alors que le club de la capitale a réussi l’exploit de prolonger le contrat de Kylian Mbappé et de redonner le sourire à ses supporters, c’est le nom du futur entraineur qui occupe les esprits actuellement. Zinedine Zidane a fini par dire non au Qatar malgré les offres copieuses et le forcing intense, et Christophe Galtier se rapproche chaque jour un peu plus du banc du Parc des Princes. Mais il y a un autre dossier qui semblait éteint qui s’est rallumé ces dernières semaines : celui de Neymar. Le numéro 10 du PSG n’a pas donné satisfaction lors des 5 premières années de son contrat. Et sa prolongation a visiblement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase du côté de Doha, où on estime que le Brésilien n’est plus à 100 % concentré sur le projet parisien.

Fin de l'état de grâce pour Neymar au PSG

PSG : Neymar viré, Al-Khelaifi sort le carton rouge ! https://t.co/DbXQkh5m0h — Foot01.com (@Foot01_com) June 22, 2022

Une impression confirmée par Nasser Al-Khelaïfi, qui a pour la première fois laissé entendre que des discussions étaient en cours au sujet de l’avenir de Neymar. Des confessions à demi-mots, mais qui veulent déjà dire beaucoup dans un club où les stars comme l’ancien barcelonais ont été chouchoutées de manière probablement exagérée. « Nous ne pouvons pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté », a balancé le président du PSG, directement interrogé sur le cas Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Une attaque verbale rare et qui a provoqué une double réaction assez inattendue par son ampleur. Tout d’abord c’est le clan Neymar qui s’est dit surpris par cette sortie signée Nasser Al-Khelaïfi. Le numéro 10 du PSG a déjà confié qu’il se sentait bien à Paris, et qu’il ne se voyait pas changer d’air. C’est toujours le cas selon ses proches, qui se sont confiés à ce sujet dans L’Equipe. « Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale », a confié son entourage, qui a trouvé la prise de parole du patron du Paris SG très sévère à l’encontre du Brésilien.

Le 1er juillet, coup de massue pour le PSG

Neymar poussé vers le départ, c’est donc bien l’un des objectifs de Luis Campos pour cet été. Ce sera bien évidemment compliqué, sachant le contrat en or dont dispose le capitaine de la Seleçao. La prolongation signée il y a un peu plus d’un an de cela risque donc de rester en travers de la gorge. Et pourtant, ce n’est pas le plus difficile à avaler et c'est la deuxième réaction à la sortie de Nasser Al-Khelaïfi, du moins dans le timing. Ce jeudi, L’Equipe dévoile ainsi que Neymar n’a pas seulement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 comme annoncé lors de la signature de son nouveau bail. En effet, le PSG avait assorti deux options pour une année supplémentaire, et celles-ci seront automatiquement levées dans une semaine, le 1er juillet prochain. Résultat, Neymar va être sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2027, avec bien évidemment le salaire hors norme qui va avec. En conséquence, il sera quasiment impossible de le faire partir de force, puisque le PSG lui doit encore 130 millions d’euros de salaire sur les cinq années à venir. De quoi mieux comprendre pourquoi Nasser Al-Khelaïfi, qui a décidé de s’attaquer au bling-bling, veut s’en séparer. Mais à moins d’un bras de fer et d’une situation intenable, Neymar va devenir au 1er juillet prochain totalement indéboulonnable du Paris SG.