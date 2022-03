Newcastle veut Neymar, le PSG en alerte !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Hué par ses propres supporters, Neymar pense à un départ. Le PSG n'y est pas totalement opposé, et Newcastle est le premier candidat sérieux.

Déçu par le rendement de Neymar, le PSG doit se demander pourquoi il l’a fait prolonger pour une longue durée au printemps dernier. Il y a quasiment un an de ça, le Brésilien signait un nouveau contrat de quatre ans, qui l’emmenait jusqu’en juin 2025. Depuis, le prodige de Santos a une nouvelle fois déçu, avec une blessure sérieuse pendant plus de deux mois, des performances en demi-teinte, une incapacité à se montrer décisif dans la double confrontation face au Real Madrid, et même des déclarations laissant entendre qu’il se voyait déjà approcher de la fin de sa carrière après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Rien de bien réjouissant pour l’avenir, surtout que Neymar a beaucoup de mal à retrouver sa vélocité et ses accélérations qui faisaient sa force à son époque barcelonaise, ou lors de ses premières années au Paris SG.

Zidane pour pousser Neymar dehors ?

Sifflé par le public du Parc des Princes, qui a du mal à voir en lui le leader qui était censé transporter le PSG au sommet de l’Europe, Neymar a récemment pris la parole pour expliquer qu’il était touché par cette élimination face au Real Madrid. « Je suis déçu de l’élimination en Champions League. J’étais en colère. Je veux continuer à devenir meilleur. Je veux continuer à marquer des buts et à gagner des titres. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé », a ainsi fait savoir le numéro 10 du PSG, qui cherche à expliquer au public parisien que les joueurs sont aussi désolés que les supporters par cette situation. Mais si la vindicte populaire ne se calmait pas et que les dirigeants parisiens entamaient une énorme révolution avec notamment Zinedine Zidane en chef de file, un départ pourrait-il être envisagé ?

Newcastle rêve d'une superstar

Plusieurs médias ont déjà fait savoir que le PSG ne pousserait pas Neymar vers la sortie, mais que cela ne l’empêchait pas d’être attentif aux offres. Une cruelle ironie de l’histoire sachant qu’il y a trois ans, en 2019, le Paris SG retenait Neymar de partir contre son gré, alors que le Brésilien rêvait d’un retour à Barcelone. Et la fameuse offre, elle pourrait venir de Newcastle. Racheté par l’Arabie Saoudite cette saison, le club anglais a recruté dans l’urgence cet hiver, mais il pourrait se permettre quelques gros coups en vue de cet été.

La presse espagnole s’est donc emparée de ce possible feuilleton. AS estime de son côté que Neymar est lui aussi prêt à partir en cas de nouveau projet, même si la Premier League n’était au départ pas un championnat qui le faisait rêver. Surtout que Newcastle ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais selon Fichajes, les Magpies sont quasiment les seuls en Europe à pouvoir le faire venir, pour un transfert forcément énorme de plus de 150 million d’euros, et un salaire jugé comme « astronomique » à lui offrir, soit environ 550.000 euros par semaine. Au moins pour le moment, malgré les noms du Barça et de Manchester City jetés en pâture, Newcastle ne croule pas sous les concurrents dans ce dossier qui semble tout de même bien complexe. En effet, le Qatar compte avoir les plus grandes stars du football sous contrat avec le PSG pendant sa Coupe du monde qui aura lieu en fin d’année. Il s’agit d’une question d’image et l’Emirat ne badine pas vraiment avec le « soft power », peu importe la volonté des joueurs en question.