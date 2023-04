Mourinho + Dybala, le plan en or du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche plus que jamais son entraineur pour la saison prochaine. Le piste menant à José Mourinho ne cesse de prendre du poids, surtout que le Portugais pourrait emmener Paulo Dybala dans ses valises.

José Mourinho n’en finit pas de faire grandir son palmarès, même si les titres sont moins prestigieux qu’avant. Avec l’AS Roma, il a été le premier entraîneur à remporter l’Europa League Conférence et devenant également le premier à remporter trois Coupes d’Europe différentes nouvelle génération. Il pourrait encore soulever un nouveau trophée européen, le 6e de sa carrière, puisque la Louve est qualifiée, non sans mal, en demi-finale de Ligue Europa. Si les succès sont au rendez-vous, le quotidien est moins rose. Le jeu proposé par sa formation est particulièrement terne, ce qui est une habitude chez l’ancien coach de Chelsea et du FC Porto notamment, et l’AS Roma peine à atteindre son objectif premier, à savoir revenir en Ligue des Champions. Actuellement 4e après le retour de la Juventus qui a récupéré ses points perdus au classement, le club de la capitale ne fait pas vraiment le show en Série A.

Mourinho mystérieux sur son avenir

Autant dire que, malgré son contrat allant jusqu’en 2024, José Mourinho ne sera pas forcément retenu s’il décidait de partir ailleurs. Ce jeudi soir, après la qualification de son équipe, il a entretenu le suspense, alors que son nom est murmuré du côté du Paris SG. « Je suis heureux ici, je ne le cache pas, j'aime les gens et ils m'aiment, j'ai le sentiment que tout le monde me respecte à Trigoria. Les joueurs sont fantastiques, ils sont presque comme des enfants, j'ai une empathie formidable avec eux. Parfois j'ai des frustrations, parfois j'ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j'ai vu des gens heureux et j'en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard », a balancé le Spécial One, qui remet donc ses interrogations à la fin de la saison.

Ce sera aussi le moment de trancher pour le Paris Saint-Germain, qui ne compte pas conserver Christophe Galtier. Thomas Tuchel ayant opté pour le Bayern Munich, et Zinedine Zidane préférant visiblement entraîner la Juventus, la place est en tout cas toujours libre. Et de plan B, José Mourinho est en train de passer à un top-choix selon Don Balon, pour qui le Paris SG est en train de se faire à l’idée qu’avoir un tel nom sur le banc de touche, et un entraîneur clairement capable de bousculer les joueurs, est une bonne chose.

Paulo Dybala à 12 ME, c'est donné

D’autant plus que le « Mou » pourrait ne pas venir seul. En effet, Paris pourrait profiter de cette arrivée en provenance de l’AS Roma pour boucler celle de Paulo Dybala, qui s’est parfaitement remis de sa blessure qui l’a quasiment privée du Mondial, dont il n’a disputé que quelques minutes. Mais depuis, l’Argentin revit et démontre toute l’étendue de son talent, à l’image de son but magique contre Feyenoord ce jeudi soir. A 29 ans, il est l’une des stars de la Louve, mais il possède un accord particulier depuis qu'il est arrivé en provenance de la Juventus. Son contrat lui permet de partir quand bon lui semble si un club italien met 20 millions d’euros sur la table, ou si un club européen met 12 millions d’euros. Une aubaine en or pour le Paris SG, qui compte ainsi faire une double opération assez intéressante, avec un prodige argentin qui serait capable d’un peu faire oublier Lionel Messi qui se dirige tout de même sérieusement vers la sortie. Il reste à savoir si l’alchimie se ferait, alors que le chef du projet parisien Kylian Mbappé a surtout envie que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi lui ramènent un avant-centre d’envergure.