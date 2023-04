Zidane refuse toujours, Mourinho embarque vers Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un successeur à Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a déjà plusieurs noms en tête. Mais à priori le rêve de l'émir du Qatar ne se réalisera pas, la tendance n'étant pas favorable pour la signature de Zinedine Zidane. Luis Campos est attendu à Doha pour faire un choix.

Le PSG a fait un pas probablement décisif vers un historique onzième titre de Champion de France en battant le RC Lens, mais cela ne suffira pas à sauver la place de Christophe Galtier. Cible de graves accusations, et même s’il a été officiellement soutenu par son employeur, le natif de Marseille a compris qu’il n’irait pas au-delà de la première année de son contrat. Plusieurs médias ont expliqué que s’il se montrait combatif dans l’affaire qui l’oppose à Julien Fournier, Christophe Galtier serait dans le dur, conscient qu’il est d’avoir raté sa chance à Paris. Et désormais les choses vont s’accélérer à en croire Santi Aouna, le journaliste annonçant un départ avant le week-end prochain de Luis Campos vers Doha afin de travailler sur le PSG et son futur entraîneur.

Zidane au PSG, c'est non ou presque

Longtemps soutenu par Luis Campos, dont il est très proche, Christophe Galtier sait que l’Emir n’a pas eu d’autres choix que d’accepter la décision prise avec Nasser Al-Khelaifi. Mais les résultats parisiens et le football pratiqué par le PSG ont poussé Tamim ben Hamad Al Thani, qui était au Parc des Princes pour le match lamentable face au Bayern Munich, à remettre le couvert afin de faire signer Zinedine Zidane, son rêve absolu et éternel. Mais ce désir se heurte à la dure réalité qu’est la position de Zizou. « Le champion du monde 98 reste très difficile à convaincre. C’est même quasiment impossible, selon des sources proches de Doha », explique le journaliste de FootMercato. Et cela alors que Didier Deschamps a été prolongé jusqu’au Mondial 2026, fermant ainsi la porte de l’équipe de France à Zinedine Zidane. Exit donc la légende marseillaise, qui a tout gagné avec le Real Madrid comme entraîneur, et déjà une autre rumeur enfle.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Faute de Zinedine Zidane, et après l'expérience Galtier, il est clair que le Paris Saint-Germain veut désormais miser sur un grand nom, un entraîneur du Chapeau 1 comme disent les supporters des champions de France. Et si les noms de Thiago Motta, Jürgen Klopp et Mikel Arteta ont circulé, la piste principale mène dorénavant au Special One. Auteur d'une saison exceptionnelle sur le banc de l'AS Rome qu'il va probablement qualifier pour la prochaine Ligue des champions, José Mourinho ne dira pas non à une offre du PSG. Et il semble être particulièrement enthousiaste à l'idée de montrer qu'il peut réussir, lui, ce que tout le monde a échoué à faire, à savoir apporter de la vraie rigueur dans le vestiaire parisien et mettre fin à la république des joueurs. Du côté de la Roma, on souhaite évidemment conserver le technicien portugais, mais on sait également que ce dernier est prêt à faire ses valises s'il se voit offrir un énorme challenge. Et Paris en est un.

Cependant, comme l'avoue le média spécialisé, pour l'instant rien n'est facile pour les dirigeants parisiens dans cette quête d'un remplaçant à Christophe Galtier. Car le turn-over des entraîneurs depuis le rachat par QSI, et les performances du PSG avec ses stars que sont Neymar, Messi et Mbappé, n'incitent pas réellement les entraîneurs à se jeter dans la gueule du loup parisien. De quoi laisser une toute petite chance à Galtier, même si elle très mince. Cette saison 2022-2023 censée être celle de la révolution va se finir par quelques têtes coupées, c'est ça la France.