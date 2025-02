Mohamed Salah viré du projet PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mohamed Salah est un joueur d'exception, qui a le don de faire rêver le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Sa venue à Paris est toujours d'actualité, même si le vent est en train de tourner.

Le PSG saura ce vendredi midi s’il affronte Liverpool ou le FC Barcelone en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Un système de tirage au sort à deux têtes un peu bizarre, mais qui assure en tout cas un nouveau choc européen pour le club de la capitale. L’occasion de retrouver la formation catalane, ou d’affronter les Reds, leaders de la Premier League et impressionnants en Europe. De quoi relancer la rumeur d’un intérêt du PSG pour Mohamed Salah, le patron offensif. L’Egyptien fait des pieds et des mains pour prolonger avec le club de la Mersey, mais rien ne vient. Et malgré des annonces de la presse anglaise sur une prolongation en vue, rien n’est signé ce qui laisse toutes les possibilités ouvertes.

Mohamed Salah non compatible avec Luis Enrique

Une signature en Arabie saoudite, une prolongation à Liverpool, ou une arrivée en fanfare au PSG, où Nasser Al-Khelaïfi l’adore, le Pharaon a le choix. Et une éventuelle confrontation avec Liverpool pourrait aussi peser même si le projet mené par Luis Enrique n’est plus aussi porteur, car axé sur la jeunesse et le collectif plus que les individualités.

Le PSG champion d'Europe, Kvaratskhelia annonce la couleur https://t.co/Ivd3QcC8KN — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

« C'est une rumeur qui revient souvent et il est évident qu'elle va ressurgir si le PSG venait à affronter Liverpool en 8es de finale. En l'état, Salah a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire à la fin de la saison. Les choses peuvent changer et rien n'est figé. En décembre dernier, le PSG avait démenti auprès du Parisien une arrivée imminente de l'Égyptien. Qu'en sera-t-il cet été ? Salah est une star et son arrivée à Paris serait un coup énorme sur le plan sportif et marketing. Ça serait une opportunité à saisir, mais je ne sais pas si club, qui s'est lancé dans ce nouveau projet tourné vers le collectif, serait aujourd'hui prêt à refaire de la place pour un joueur de cette envergure. Mais c'est seulement mon opinion personnelle », a confié Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien interrogé sur la faisabilité d’un tel transfert.