Le prix de Cherki a triplé, l'OL en larmes

L'Observatoire du football CIES a publié son classement des 100 joueurs à la plus forte valeur marchande du moment. Une liste dans laquelle on retrouve un certain Rayan Cherki, évalué trois plus cher que le montant de son transfert de l'OL à Manchester City.

Comme s'il fallait un nouvel argument pour faire rager les supporters de l' Olympique Lyonnais , l'Observatoire du football CIES a, sans le vouloir, enfoncé un petit peu plus le couteau dans la plaie. L'été dernier, alors que les Gones étaient proches d'une rétrogradation administrative en Ligue 2, les dirigeants lyonnais renflouaient les caisses grâce au transfert de Rayan Cherki à Manchester City, d'un montant de 36,5 millions d'euros hors bonus. La peine des supporters de voir leur petit prince quitter leur club était déjà très grande, mais elle l'est encore plus lorsqu'on voit à quel point il s'éclate aujourd'hui en Premier League.

M. Cherki France • Âge 22 • Milieu WC Qualification Europe 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League 2025/2026 Matchs 16 Buts 2 Passes décisives 7 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup 2025/2026 Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Sous les ordres de Pep Guardiola, Cherki progresse et est même le deuxième meilleur passeur du championnat britannique, avec 7 unités au compteur, derrière Bruno Fernandes (8). De quoi voir sa valeur marchande exploser, au grand désarroi des supporters lyonnais qui s'en mordent les doigts.

Cherki, mot compte triple

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a listé les 100 joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande au monde. Un classement logiquement dominé par Lamine Yamal (343 ME), Erling Haaland (255 ME) et Kylian Mbappé (201 ME). Un peu plus loin, on peut trouver Rayan Cherki, à la 22e place, avec une valeur marchande estimée à 101 millions d'euros… soit près de trois fois le montant fixe de son transfert à Manchester City l'été dernier. Un classement dans lequel il ne figurait même pas l'année dernière à la même date.

Il ne fait donc plus aucun doute que les dirigeants des Skyblues ont fait une excellente affaire en allant chercher celui qui sortait d'une saison démentielle, avec 12 buts et 20 passes décisives, pour un tel prix. Le temps où John Textor était prêt à envoyer Rayan Cherki à Fulham contre 15 millions d'euros semble bien loin.