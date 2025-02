Le PSG champion d'Europe, Kvaratskhelia annonce la couleur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est dans une forme étincelante, et cela donne des idées. Notamment pour sa principale recrue de l'hiver. Kvaratskhelia se lâche au sujet de ses ambitions pour le club parisien.

De plus en plus convaincant à chaque match, Khvicha Kvaratskhelia commence à trouver ses marques avec le PSG. Si Luis Enrique a rappelé dans la semaine que le Géorgien avait tout le temps nécessaire pour s’adapter au jeu de sa nouvelle équipe, lui qui a été recruté au mois de janvier de Naples pour 70 millions d’euros, cette confiance porte ses fruits. Buteur face à Brest, l’ailier révélé en Russie a confié à quel point il était satisfait de ses premières semaines sous le maillot du PSG. « Je suis très heureux, tout va bien. Il faut du temps, tu changes de pays, c’est différent, ce n’est jamais facile. Mais je pense que tout va dans le bon sens et je travaille dur. Je dois remercier tout le monde pour l’accueil », a livré l’attaquant géorgien.

Kvaratskhelia encore trop juste physiquement

Mais derrière ces gentilles attentions, se cache une grosse ambition. Celle de marquer les esprits en allant très loin en Ligue des Champions. Et rien n’interdit de rêver au titre européen aux yeux de Kvaratskhelia, persuadé que ce PSG qui ne cesse de monter en puissance peut faire des malheurs à Liverpool ou au FC Barcelone, le futur adversaire du club de la capitale. « Il n’y a pas de préférence, peu importe qui arrive. On va essayer d’être prêt contre tout le monde. Ce ne sera pas facile pour eux non plus. Bien sûr qu’on peut gagner la Ligue des champions, tout est possible, il faut juste travailler pour », a confié l’ailier parisien, qui a quitté une formation de Naples privé de Coupe d’Europe, pour retrouver cette ambition maximale sous le maillot du PSG.

Il faudra pour cela encore parfaire une condition physique jugée trop juste par les observateurs du PSG, même si son acclamation tactique, et notamment ses permutations incessantes avec Ousmane Dembélé, ravissent Luis Enrique lors des derniers matchs.