Messi vote PSG, sa femme fonce à Barcelone

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A un peu plus de deux mois de la fin de la saison, le dossier Lionel Messi part dans tous les sens. L'Argentin a la volonté de rester au PSG, mais ce n'est pas le cas de sa famille.

Ces derniers jours, des informations annonçant la volonté de La Pulga de prolonger au PSG ont fleuri, tout comme d’autres qui évoquaient une envie de retourner au FC Barcelone. Le Daily Mail va encore plus loin en affirmant que le septuple Ballon d’Or a confié à ses coéquipiers en sélection qu’il souhaitait rester au PSG encore une saison au moins, avant d’envisager de rejoindre le championnat américain où il ambitionne de terminer sa carrière. Un plan destiné à le maintenir plus en forme que jamais, au point de pourquoi pas tenir jusqu’à la Coupe du monde 2026 qui se disputera sur le sol américain.

Messi donne sa préférence au Paris SG

L’envie de remporter une Ligue des Champions, un trophée qu’il n’a plus gagné depuis bientôt 10 ans tout de même, et sa forme actuelle qui n’est clairement pas catastrophique malgré ses mauvais matchs européens avec Paris, lui donnent le désir de continuer dans l’équipe la plus compétitive qu’il peut trouver. Surtout qu’il a réussi à s’acclimater à la vie dans la capitale française. Une version confirmée par Marca, pour qui Lionel Messi entend bien signer un nouveau contrat et négocier le meilleur salaire possible, sans forcément activer la clause de prolongation prévue dans son bail d’origine.

Toutefois, en Espagne, le contre-feu est allumé. L’Argentin aurait refusé, via son père, la dernière offre formulée par Nasser Al-Khelaïfi à la fin de l’hiver. Une proposition effectuée il y a quelques jours seulement, et à laquelle le clan Messi avait demandé de réfléchir dans un premier temps. Pour ne pas trop faire tourner le Paris SG en bourrique, l’offre a donc été refusée, même s’il est impossible de savoir si c’est pour gagner du temps en vue de mieux négocier, ou si c’est parce que le numéro 30 du PSG envisage d’aller ailleurs.

Son père, sa femme et ses enfants votent Barcelone

En tout cas, outre son père, sa famille risque d’avoir du poids dans sa future décision. En effet, le quotidien AS affirmé que sa femme et ses enfants rêvent de revenir habiter à Barcelone, où ils ont leurs habitudes et leurs amis après plus d’une décennie à vivre en Catalogne. Cela peut se comprendre, mais le PSG peut aussi prendre cela comme un signal inquiétant sachant l’influence que peut avoir Antonella sur le couple Messi. Et comme une séparation de la famille, même le temps d’une dernière saison au Paris SG par exemple, n’est pas envisageable une seule seconde, cette donnée pourrait bien peser dans l’esprit de Lionel Messi.