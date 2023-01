Messi plus fort que Maradona, l’Argentine a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aux yeux du peuple argentin, Lionel Messi s’est rapproché de la légende Diego Maradona en remportant la Coupe du monde cet hiver. La Pulga aurait même dépassé El Pibe de Oro.

Auteur d’un Mondial exceptionnel, Lionel Messi a été le grand courtisan du sacre de l’Argentine avec notamment un doublé contre la France en finale. Aux yeux des supporters argentins, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain est désormais l’égal ou presque du légendaire Diego Maradona. Au pays, le débat est toujours enflammé entre les pro-Messi et les pro-Maradona, bien que tout le monde s’accorde à dire que les deux joueurs sont légendaires et ont marqué à vie l’histoire du football argentin mais également mondial. Interrogé par la COPE en Espagne, le sélectionneur Lionel Scaloni a tranché ce débat bouillant. Et sans surprise, l’actuel entraîneur de Lionel Messi en sélection argentine a estimé que selon lui, La Pulga avait maintenant dépassée Diego Maradona.

Messi au-dessus de Maradona selon Scaloni

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Si je devais en choisir un, ce serait Leo. J'ai noué quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur joueur de tous les temps, même si Maradona était aussi incroyable. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai pris mes fonctions en 2018, c'était de faire un appel vidéo avec Messi. Je lui avais dit que nous l'attendions. C'est ce que nous avions fait, et huit mois plus tard, il arrivait dans un groupe incroyable » a lancé Lionel Scaloni, pour qui Lionel Messi s’est définitivement imposé comme le meilleur joueur de tous les temps avec cette Coupe du monde 2022. Il faut dire que tout au long de la compétition au Qatar, le meneur de jeu du PSG a porté sa sélection. Décisif à chaque match ou presque, il a été le moteur de l’Albiceleste et ce sont les joueurs de l’Equipe de France qui en ont fait les frais lors de la finale avec un doublé de Lionel Messi, lequel n’a par ailleurs pas tremblé pour inscrire son penalty lors de la séance des tirs au but.