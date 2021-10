Messi, Neymar, Mbappé, le PSG ne le fait plus rêver

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s’est renforcé comme jamais cet été, et pourtant, il n’arrive pas vraiment à convaincre dans cette première partie de saison.

Le public français n’est pas spécialement devenu plus exigeant, surtout qu’au niveau du classement, le PSG domine largement ses adversaires. Mais avec la signature de Lionel Messi, Sergio Ramos et la présence de Kylian Mbappé et Neymar, l’idée de voir le Paris SG exploser ses rivaux avec des buts venus d’ailleurs avait de quoi faire saliver les suiveurs. Pour le moment, il n’en est rien et les choses vont même de moins en moins bien, avec des victoires arrachées contre Metz, Angers ou Leipzig, et des rencontres sans trouver l’ouverture contre Rennes ou l’OM. Il ne suffit pas d’aligner les stars pour avoir un résultat garanti, et c’est ce que tient à faire savoir Geoffroy Garétier, qui assume le fait qu’il s’éclatait beaucoup plus à suivre le PSG il y a quelques années, quand il y avait moins de stars et plus de jeu.

A en faire regretter le PSG d'Emery

Geoffroy Garétier : "Ce qui m'ennuie, c'est que plus le #PSG a accumulé les stars, moins il y a eu de jeu." 🗣️ pic.twitter.com/YPxAIFNtGU — Late Football Club (@LateFootClub) October 28, 2021

« Ce n’est pas tant le fait que Messi et Mbappé aient marqué tant de buts, c’est le fait que Paris a marqué peu de buts. C’est ça qui m’ennuie. Il y a 2-3 ans, vous alliez au Parc des Princes en tant qu’amateur de football, vous étiez sur de voir une tornade de buts. La dernière saison d’Unai Emery, le PSG a battu le record du nombre de buts à domicile, avec 70 buts en 19 matchs. On se régalait. Ce qui m’ennuie, c’est que plus Paris a accumulé des stars, moins il y a eu de jeu. Le grand défi de Pochettino, c’est de trouver le style au-delà des stars. Et malheureusement, depuis qu’il y a Messi, Paris marque moins de but, et fait moins de spectacle. C’est cette équation absurde, je ne suis pas sûr que Pochettino puisse la résoudre », a lancé le journaliste de Canal+, persuadé que l’entraineur du PSG ne va pas forcément trouver au fur et à mesure de la saison la combinaison pour faire fonctionner cette armada offensive à plein régime. Inquiétant.