Messi n’est pas un pigeon, on ne l'arnaque pas

Par Guillaume Conte

Arrivé en catastrophe au Paris Saint-Germain dans la foulée de l’échec de ses négociations avec le FC Barcelone pour signer un nouveau contrat, Lionel Messi n’avait pas pu préparer son débarquement à Paris.

Résultat, la superstar argentine réside au Royal Monceau, un hôtel cinq étoiles de Paris, qui lui coûte une petite fortune. Pour y rester avec sa famille dans les différentes suites, Messi lâche en effet tout simplement 20.000 euros par nuit, affirme The Sun, pour avoir son appartement privé avec tout le luxe nécessaire pour se sentir comme chez lui à quelques encablures des Champs-Elysées. Mais le numéro 30 du PSG ayant signé pour au moins deux ans à Paris, il se cherche un logement plus durable pour recevoir et gérer sa vie de famille au mieux. Il avait trouvé la perle rare avec un château du Vézinet appelé le Palais Rose. Ce bien d’une valeur de 48 millions d’euros est disponible à la location, et son épouse Antonella Roccuzzo était tombée sous le charme de ce palace de marbre qui comprend un cinéma, une piscine, des salles de jeu, 30 chambres, des dépendances et un terrain de squash sur 2000 mètres carrés.

Mais la presse argentine révèle que Lionel Messi s’est remis en quête d’un bien pour les années à venir, la négociation pour emménager dans le Palais Rose ayant tourné court. Le propriétaire, ayant appris dans la presse que Lionel Messi était désireux d’y habiter pour un bon bout de temps, a soudainement augmenté drastiquement ses prix, atteignant finalement plus de 110.000 euros mensuel pour la location. Ni une, ni deux, l’Argentin a mis fin aux discussions, ne voulant pas qu’on utilise son nom pour lui faire payer plus cher un bien disponible et dont le prix n’a bougé que quand il a voulu y emménager. Avec son salaire net annuel de 30 millions d’euros, Lionel Messi en a bien évidemment les moyens, mais les prochains propriétaires sont prévenus, pas question de se faire de l’argent sur le dos du sextuple Ballon d’Or.