Messi et le PSG c'est fini, Chelsea fait une annonce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dès janvier, le PSG a prévu de s'asseoir et discuter avec Lionel Messi pour une prolongation. Mais un nouveau candidat, riche et ambitieux, arrive avec Chelsea, persuadé que Paris n'a pas forcément le tapis rouge de déroulé.

En pleine Coupe du monde, Lionel Messi ne discute pas de son avenir avec son père et ses agents. Concentré sur l’objectif de toute une carrière, le numéro 10 de l’Argentine est fixé sur le match contre la Croatie qui se prépare ce mardi soir. Sa motivation est extrême, peut-être même exagérée tant le joueur du PSG parait nerveux avec les arbitres ou les adversaires alors qu’il se retrouve désormais dans le dernier carré. Toutefois, ballon au pied, son talent continue de faire la différence. Mais une fois la Coupe du monde terminée, les regards se tourneront vers la suite de la saison et notamment ce qu’il deviendra une fois l’exercice terminé.

Si Cristiano Ronaldo ne croule pas sous les offres et semble même difficile à gérer dans fin de sa carrière, Erik Ten Hag et Fernando Santos pouvant le confirmer, La Pulga a encore l’embarras du choix. Le PSG cherche clairement à le conserver et un premier accord a déjà eu lieu, mais c’est plutôt pour discuter autour d’une table dans le courant du mois de janvier. Une preuve que, pour le moment, Lionel Messi n’a signé nulle part, même si l’Inter Miami de David Beckham est persuadé de pouvoir rafler la mise en proposant une retraite dorée à l’ancien barcelonais.

Chelsea rêve de Messi

Mais un autre club européen est certain d’avoir de quoi attirer Lionel Messi. Il s’agit de Chelsea. Selon Football London, le club anglais est persuadé d’avoir sa chance, tout en ayant conscience de ne pas être favori pour recruter le septuple Ballon d’Or. Mais les Blues en sont persuadés, la saison va avancer et aucun accord officiel ne sera trouvé aussi tôt, alors que le PSG est toujours aussi grandement dépendant des performances en Ligue des Champions. Résultat, la fenêtre sera toujours ouverte et Chelsea va tenter de se faire plaisir. Le nouveau propriétaire Todd Boehly rêve d’une recrue d’ampleur depuis son arrivée l’été dernier, et il a été l’un des rares à réellement tenter sa chance pour faire venir Neymar.

No puedo parar de verlo en bucle, entre más lo veo menos entiendo la asistencia que metió Messi.pic.twitter.com/uYEVeoDSNl — Kratos Culé (@KratosCule) December 12, 2022

Chelsea a les moyens financiers de ses ambitions, et espère convaincre Lionel Messi de signer au moins une saison pour découvrir l’engouement de la Premier League. Même si, au niveau climat et engagement physique, ce n’est pas forcément le choix premier de l’Argentin pour son avenir. Néanmoins, Football London le précise, le nouveau manager Graham Potter ne sera même pas consulté pour une telle arrivée. Si Todd Boehly peut se payer Lionel Messi, et il n’hésitera pas une seconde et se fichera royalement de sa compatibilité dans le sytème tactique ou de la concurrence en attaque. Voilà le PSG prévenu, le danger ne viendra pas uniquement des Etats-Unis, alors que le FC Barcelone semble désormais hors de course pour récupérer Léo Messi.