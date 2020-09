PSG : Bakayoko veut signer, le stylo est prêt !

Dans : PSG.

Ciblé par le PSG afin de renforcer son milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko n’est pas insensible aux avances parisiennes…

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2022, l’international français ne figure pas dans les petits papiers de Frank Lampard pour la saison à venir. La preuve, il s’entraîne avec un groupe de joueurs susceptibles d’être prêtés depuis le début de la saison. Plus que jamais, Chelsea souhaite se délester du salaire de l’ancien Monégasque, et discute ainsi de la meilleure formule avec les dirigeants du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Selon les informations obtenues par Le Parisien, le club londonien aimerait récupérer 3 ME sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat non obligatoire.

De son côté, Leonardo négocie un prêt gratuit avec une option d’achat dont le Paris Saint-Germain serait le seul et unique décideur dans un an. Le club met en avant qu’un prêt réussi de Tiémoué Bakayoko valoriserait le joueur et donc l’opportunité de le vendre, si le Paris SG faisait le choix de ne pas lever l’option d’achat. Il y a désormais de bonnes chances qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le champion de France en titre et le quatrième de la saison 2019-2020 de Premier League. De son côté, le joueur ne bloquera pas le deal. Contrairement à son coéquipier Antonio Rudiger, qui refuse de quitter la Premier League pour signer à Paris, Tiémoué Bakayoko est très ouvert à un transfert au PSG. « Ce dernier n'a jamais caché que le PSG est son club préféré depuis son enfance » indique le quotidien francilien, pour qui Tiémoué Bakayoko n’a qu’une envie : signer à Paris et s’imposer comme un maillon fort de l’équipe de Thomas Tuchel.