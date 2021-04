Mercato : Dembélé au PSG, la rumeur relancée

Dans : PSG.

À un an de la fin de son contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé intéresse de nombreux clubs : Manchester United, la Juventus, mais aussi le PSG.

Recruté par le Barça pour 105 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund en 2017 pour remplacer Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé a connu des débuts très difficiles. Entre irrégularité, blessures et problèmes de comportement, notamment des retards à l'entraînement, « Dembouz » a beaucoup déçu. Mais depuis, l'ancien rennais est parvenu à inverser la tendance. Pas dans les plans de Ronald Koeman à la base, l'attaquant est revenu au premier plan à Barcelone grâce à un nouvel état d'esprit. Un changement qui se ressent sur le terrain. Cette saison, Dembélé a marqué sept buts toutes compétitions confondues avec les Blaugranas. À tel point que les dirigeants catalans font de sa prolongation leur nouvelle priorité.

Car la situation contractuelle du champion du monde 2018 pose problème. Lié avec le club pour encore un an, Ousmane Dembélé doit être prolongé sous peine de partir libre l'an prochain. Compte tenu du montant de son transfert estimé à plus de 100 millions d'euros en 2017, il s'agirait d'un terrible coup dur pour les finances du Barça, déjà très fragiles. Le plan du FC Barcelone est donc clair : prolonger Dembélé. Mais le club espagnol devra faire avec une concurrence qui pourrait s'avérer très rude.

Le PSG, la Juve, Liverpool et United sur le coup

En effet, Mundo Deportivo révèle que de nombreux gros clubs sont attentifs à la situation du Français. Parmi eux, le PSG est cité. Bien que le club travaille d'arrache pied pour finaliser les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, la situation n'avance pas vraiment. En cas de perte de l'une de ses stars, Leonardo serait prêt à jeter son dévolu sur Ousmane Dembélé. Le joueur de 23 ans possède un profil offensif qui plaît au Brésilien, et sa nationalité le rend d'autant plus intéressant pour Paris.

Au-delà du PSG, la Juventus garde un oeil sur Dembélé depuis l'an dernier dans le cadre de sa volonté de rajeunir un effectif vieillissant. Le club italien dispose d'un avantage de taille : un système fiscal très favorable pour les joueurs étrangers. Le joueur de 23 ans plaît également beaucoup en Angleterre. Manchester United, qui était tout proche d'obtenir le joueur en prêt l'été dernier, n'a pas renoncé à l'idée de le recruter. À Liverpool, Jürgen Klopp considère Dembélé comme un parfait successeur de Mohamed Salah ou Sadio Mané. Indésirable dans son club il y a encore quelques mois, Ousmane Dembélé a aujourd'hui l'Europe à ses pieds. À l'heure actuelle, le joueur donne la priorité au Barça, mais une offre XXL pourrait changer la donne.