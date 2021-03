Esp : Ousmane Dembélé, priorité n°1 du Barça

Dans : Liga.

Indésirable il y a encore quelques mois, Ousmane Dembélé est désormais indispensable au Barça. À tel point que le club espagnol fait de sa prolongation une priorité.

Tout va très vite dans le football. Il y a six mois, Ousmane Dembélé faisait partie de la liste de joueurs non désirés par Ronald Koeman. Poussé vers la sortie, il aurait pu être prêté à Manchester United (ce qui aurait permis l'arrivée de Memphis Depay). Seulement voilà, déterminé à s'imposer à Barcelone, il avait alors refusé tout départ. Une réaction aujourd'hui saluée par le vestiaire. Car oui, Ousmane Dembélé a totalement retourné la situation à son avantage. À tel point que Mundo Deportivo explique que la prolongation de l'international français est désormais une priorité absolue au club.

Alors que l'attaquant est lié avec le Barça jusqu'en 2022, le club prévoyait dès octobre de prolonger son contrat, mais uniquement dans le but de récupérer une belle somme lors de sa vente. La donne est totalement différente aujourd'hui : le club catalan compte sur Dembélé pour l'avenir, et compte bien lui offrir un contrat longue durée.

Un nouveau Dembélé

Souvent critiqué pour son hygiène de vie et ses retards, Ousmane Dembélé a semble-t-il eu un déclic. Beaucoup plus sérieux, le Français est désormais au rendez-vous. Depuis son dernier forfait le 22 décembre contre Valladolid, il a enchaîné 23 matchs consécutifs (18 titularisations). Le natif de Vernon est l'un des grands gagnants du changement de système tactique effectué par Ronald Koeman. Aligné dans un 3-5-2 aux côtés de Lionel Messi et parfois Antoine Griezmann, le joueur de 23 ans s'éclate et fait parler sa vitesse. Des prestations qui lui ont même permis de faire son retour chez les Bleus, à quelques mois de l'Euro. S'il a encore des progrès à faire dans la finition, Ousmane Dembélé a déjà réussi l'exploit de renverser l'opinion à Barcelone, une première victoire.