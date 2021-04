Mbappé vendu 150ME, une fuite venue du PSG !

Dans : PSG.

Toujours dans l'incertitude par rapport au dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fixé un prix, pas si élevé que cela, pour sa star.

Kylian Mbappé n'est pas encore parti. Il est encore sous contrat avec le club de la capitale française jusqu'en 2022. Mais pour l'instant, rien ne dit que le champion du monde poursuivra son aventure avec le PSG au-delà de cette saison. Car si la direction francilienne commence à s'impatienter, Mbappé se donne du temps pour prendre la bonne décision. Si le futur parcours de Paris en Ligue des Champions pourrait bien faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, Mbappé a déjà reçu une offre de prolongation. Il y a un mois, un énorme contrat, assorti d'un salaire de 30 ME, a effectivement été posé sur la table de l'international français. Mais depuis, aucune réponse de la part de Mbappé... Tout simplement parce que sa réflexion n'est pas finie. « Si j'avais avancé, je serais déjà venu en parler », a simplement lâché Mbappé mercredi, après la victoire de l'équipe de France contre la Bosnie. Mais désormais, Leonardo ne peut plus attendre. En quête d'une réponse rapide, le directeur sportif a en tout cas fixé un prix sur son attaquant de 22 ans, au cas où il déciderait de partir l'été prochain.

Le PSG prêt à lâcher Mbappé pour 150 ME !

C'est en tout cas l'information révélée par Le Parisien. « Si Mbappé souhaite voler vers d'autres cieux cet été, le PSG ne pourra pas s'y opposer comme il l'avait fait pour Neymar en 2019. En effet, en cas d'obstruction, il s'exposerait au risque de voir l'international tricolore quitter libre la capitale française en 2022. Impossible à envisager quand on sait que Paris a déboursé 180 millions d'euros en 2017. La transaction ne devrait pas se faire à hauteur de 200 millions d'euros, le prix initialement fixé par le PSG, mais plutôt entre 120 et 150 millions d'euros », explique le journal parisien. Une somme pour le moins étonnante quand on sait que Mbappé devait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football devant Neymar, transféré du Barça au PSG pour 222 ME en 2017. Mais les années ont passé et l'économie du football en 2021 n'est plus la même qu'en 2017.