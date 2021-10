Mbappé, seuls les « abrutis » vont le siffler

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce vendredi soir, lors de l’ouverture de la dixième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Angers, Kylian Mbappé va retrouver son public du Parc des Princes, pour la première fois depuis ses déclarations fracassantes.

Déjà sifflé en début de saison, quand son nom était évoqué du côté du Real Madrid lors du dernier mercato estival, l'international français pourrait une nouvelle fois avoir les oreilles qui sifflent au cours des prochaines minutes. Car même s’il reste irréprochable sous le maillot du club de la capitale française, alors que ce dernier l’a quand même gardé contre son gré l’été dernier, Kylian Mbappé s’est mis une partie du public francilien à dos. Et encore plus depuis qu’il a officiellement révélé ses envies d’ailleurs dans une longue interview diffusée au début de la trêve internationale d’octobre. Autant dire que son retour au Parc des Princes ce vendredi soir sera scruté avec attention. Mais pour Denis Balbir, l’accueil des supporters parisiens ne sera pas trop négatif pour Mbappé, même si quelques sifflets pourraient bien tomber des tribunes parisiennes...

« Seule une poignée d'abrutis peut le faire »

« Mbappé a eu raison de sortir du silence. J'ai trouvé que c'était un très bel entretien : honnête, mature. Il faut rappeler qu'il n'a que 22 ans et dans ce qu'il fait ou dit, tout force le respect. Kylian Mbappé a déjà des statistiques impressionnantes et malgré tout, il fait preuve d'une humilité incroyable. Mbappé a vraiment joué franc-jeu et je pense que c'était dans son intérêt. Les gens pardonneront plus facilement à quelqu'un qui est réglo et dit les choses franchement. Peut-être que certains supporters parisiens lui reprocheront ses mots, peut-être qu'il sera sifflé sur le prochain match face à Angers comme il l'a déjà été en début de saison... Mais honnêtement, seule une poignée d'abrutis peut le faire. Soit ces gens ne comprennent rien, soit ils ne veulent pas comprendre, soit ils veulent se distinguer par leur bêtise. Quand vous avez apporté autant à un club et que vous vous retrouvez avec une cible sur la tête pour avoir dit que vous rêviez de jouer pour le Real Madrid, quelque part c'est un vrai manque de reconnaissance. Pour moi, les supporters ont la mémoire trop courte et une acceptation des choses à géométrie variable. Au PSG, ils sont les premiers à vivre du foot business et à crier au génie quand Lionel Messi quitte le Barça, son club de toujours, pour venir à Paris. Et quand Kylian Mbappé veut partir au Real pour se faire plaisir et assouvir un rêve de gosse, c'est aussi du foot business mais ce n'est pas le bon ? », a questionné le consultant de But FC, qui ne comprend donc pas les gens qui critiquent encore Mbappé pour ses sorties médiatiques.