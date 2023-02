Mbappé prolongé, le PSG mis sous pression !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a réalisé un match énorme contre l'Olympique de Marseille, la star française éteignant le Vélodrome. Le PSG en a eu la confirmation, il faut désormais tout miser sur Mbappé et rapidement avoir la certitude qu'il prolonge son contrat avec Paris.

« NOUS SOMMES LE PARIS SAINT-GERMAIN ». D'un simple message sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a mis en vrac internet, le numéro 7 du PSG signant contre l'OM un doublé, atteignant la barre mythique des 200 buts et rejoignant Edinson Cavani à l'occasion d'une victoire majeure du club de la capitale dans un match décisif en Ligue 1. Au retour de la délégation parisienne, ils étaient des centaines de supporters parisiens à attendre les joueurs de Christophe Galtier, réservant à Kylian Mbappé un accueil royal. Ce lundi, le PSG et la Ligue 1 peuvent se réjouir d'avoir un tel joueur, mais forcément la question de son avenir se pose. Si l'attaquant a un contrat jusqu'en 2024 avec Paris, c'est ce dernier qui peut lever une option pour une prolongation jusqu'en 2025. Et tout le monde pousse pour que Nasser Al-Khelaifi fasse de cela sa priorité numéro 1, bien avant la prolongation de Lionel Messi.

Mbappé jusqu'en 2025, le PSG doit pousser

Car si Luis Campos veut conserver le septuple Ballon d'Or dans l'effectif du PSG, et sur ce que l'on a vu dimanche soir contre l'OM on peut le comprendre, avoir Kylian Mbappé au moins une année de plus sans craindre une attaque du Real Madrid serait une formidable nouvelle pour les champions de France. « Avec lui, le PSG peut vraiment rêver plus grand, quand le mois de février a montré que son absence laissait place aux plus grands cauchemars. Puisqu'il est le projet du club, en tout cas son incarnation, avec les forces et la faiblesse que cela suppose, l'heure n'est plus venue de rebrousser chemin ou de changer encore une fois de direction. Les prochaines semaines de la direction parisienne doivent être consacrées à assumer son idée et tout mettre en oeuvre pour que son joyau prolonge », explique Damien Degorre dans le quotidien sportif, où l'on a souvent été sévère avec le Paris Saint-Germain avant ce choc contre l'OM. Et L'Equipe n'est pas le seul à supplier le PSG de tout faire pour que Kylian Mbappé reste en Ligue 1 plus longtemps.

Du côté du Parisien, après la masterclass du PSG menée par un Kylian Mbappé énorme, on est également décidé à ce que le Qatar ne lâche plus son numéro 7. « Le record de Mbappé témoigne comme toujours de sa précocité et de son statut de joueur au-dessus de la Ligue 1.

Mais considérant son talent, il y a des chances qu’il soit également trop grand pour la Liga ou la Premier League. Mbappé réussit tout plus vite que les autres, à l’image de son but à Lille cette saison, marqué huit secondes après le coup d’envoi », rappelle Dominique Sévérac, histoire de rappeler lui aussi quel niveau le Paris Saint-Germain peut atteindre avec un tel phénomène dans son effectif. Car c'est clair et net, sans l'attaquant tricolore de 24 ans, le PSG est une équipe presque banale qui réussit à se sublimer quand Mbappé est là. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient en faveur de Kyk's.

Influenceur aux 1,7 million d’abonnés sur Twitter, Amine ne cache pas son admiration devant le joueur français du PSG : « L’aura de Mbappe depuis la Coupe du monde c’est terrifiant bordel le joueur de malade », et ce n'est pas le seul à dire son admiration face au vice-champion du monde 2022. « Mbappe est trop générationnel, il est devenu injouable. C’est même plus possible de vanner ou critiquer quelconque aspect de son jeu, tu as gagné Bappard », « Mesdames les marseillaises, vous pouvez remercier Kylian Mbappé, grâce à lui vos hommes vont rentrer du stade plus tôt ce soir », les messages se sont enchaînés depuis dimanche 23h. « A chaque fois que Mbappe touche le ballon, un frisson traverse le stade. Incroyable comme un joueur peut changer le visage d'une équipe », constate même Loïc Tanzi. En conclusion, c’est Christophe Galtier, qui a probablement évité bien des soucis grâce à la victoire du PSG à Marseille, qui a résumé pourquoi Nasser Al-Khelaifi devait tout miser sur Kylian Mbappé : « Il est sûrement le meilleur attaquant mondial. Il va vite, et il exécute tout vite. Il sait être présent dans les grands rendez-vous, c’est aussi le signe des grands joueurs. »