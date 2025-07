Mbappé prend une gifle, le PSG se régale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, le PSG n’a pas fait dans le détail contre le Real Madrid avec une large victoire 4-0 lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.

Le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain était très attendu et marquait notamment les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien clubs. En litige judiciaire, les deux parties avaient forcément à coeur de briller et à ce petit jeu, le PSG est sorti grand gagnant. De retour dans le onze de départ du Real Madrid après sa gastro-entérite qui l’a privée du début du tournoi, Kylian Mbappé n’a -à l’instar de ses coéquipiers- pas brillé. Pour les supporters parisiens, voir le champion d’Europe l’emporter ainsi contre l’équipe du « Kyks » est forcément jouissif et sur les réseaux sociaux, les messages le prouvant son nombreux.

« On a remporté la ligue des champions et on a humilié l’équipe à Mbappé la même saison. La saison d’une vie », « Kyllian Mbappé est officiellement hors course pour le ballon d’or. Ousmane Dembele est définitivement ballon d’or », « T’as voulu Mbappé, maintenant que tu l’as, pourquoi tu boudes Perez ? », « Pas facile la mi-temps de Mbappé qui voit ses salaires impayés courir face à lui » ou encore « Qui se rappelle quand la CDM des clubs devait relancer Mbappé dans les débats du ballon d’or ? On rigolait bien à l’époque » peut-on lire sur X.

Kylian Mbappé prend cher après PSG-Real

De son côté, Jérôme Rothen n’a pas non plus manqué de détruire Kylian Mbappé, se moquant ouvertement du joueur du Real Madrid sur DAZN pendant le commentaire du match. « C’est le spéciale Mbappé ce soir, je cours tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon » a notamment lancé l’animateur de RMC, exceptionnellement aux commentaires sur DAZN pour ce match. Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG auront en tout cas largement tourné en faveur du club parisien, pour le plus grand bonheur des supporters franciliens ce mercredi.