PSG-Real ‍: Une star de RMC aux commentaires sur DAZN

Par Corentin Facy

Malgré son contrat avec RMC, radio sur laquelle il anime ‘Rothen s’enflamme’ tous les jours à 18 heures, Jérôme Rothen sera aux commentaires de PSG-Real Madrid ce mercredi soir… sur DAZN.

La Coupe du monde des clubs n’a pas suscité un énorme engouement lors de la phase de groupes mais pour le Paris Saint-Germain, les choses sérieuses ont démarré avec la victoire contre le Bayern Munich samedi en quart de finale. Ce mercredi, c’est le Real Madrid qui se présente sur la route du champion d’Europe en demi-finale, un match forcément très attendu avec l’affrontement entre Kylian Mbappé et son ancien club. DAZN se prépare logiquement à réaliser une très belle audience avec ce match, d’autant que la plateforme britannique propose les matchs de la Coupe du monde des clubs gratuitement.

TV : PSG - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/L9nSBA0h1W — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2025

Même si la Ligue 1 ne sera plus diffusée sur DAZN à la rentrée, la chaîne a tout de même envie de faire plaisirs aux fans de foot. Selon les informations du site 90 Min, c’est Jérôme Rothen qui sera aux commentaires du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, probablement au côté de Julien Brun. Une très jolie prise de la part de DAZN, qui sait à quel point l’animateur de RMC est apprécié, notamment chez les supporters parisiens. Avec ce « one-shot », la plateforme britannique va susciter un peu plus d’engouement que d’habitude.

Jérôme Rothen aux commentaires de PSG-Real sur DAZN

Les plus sarcastiques se rappelleront toutefois à quel point Jérôme Rothen a critiqué durement DAZN durant la saison de Ligue 1. Ironie du sort, pour l’un des derniers gros matchs diffusés sur la plateforme ce mercredi, l’ancien milieu offensif du PSG et de l’AS Monaco sera donc aux commentaires. Espérons pour le club de la capitale que la présence de l’animateur de RMC portera chance au PSG avec en ligne de mire et pour objectif, une qualification pour la finale de ce Mondial des clubs face à Chelsea, qui a battu Palmeiras mardi.